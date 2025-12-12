اولین گروه بیماران تالاسمی پس از انجام عمل موفقیتآمیز پیوند مغز استخوان به اقلیم کوردستان باز گشتند
اربیل (کردستان۲۴) – اولین گروه بیماران تالاسمی، پس از آنکه با حمایت نخستوزیر اقلیم کوردستان، برای معالجه به خارج از میهن اعزام شدند، با انجام عمل موفقیتآمیز به اقلیم کوردستان باز گشتند.
امروز جمعه ۱۲ دسامبر، پس از گذشت حدود ۱۰۰ روز و انجام موفقیتآمیز عمل پیوند مغز استخوان در خارج از میهن، اولین گروه سه نفره بیماران تالاسمی که سلامت خود را باز یافتهاند به اقلیم کوردستان بازگشتند.
وزارت بهداشت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که دولت اقلیم با حمایت مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، در چارچوب طرحی برای اعزام و معالجه ۱۴۰ بیمار مبتلا به تالاسمی، حدود ۱۱ میلیارد دینار اختصاص داده است و بیماران به بیمارستانهای پیشرفته دارای اعتبار بینالمللی (JCI) اعزام میشوند.
دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، تاکنون از اعزام چهار گروه بیماران تالاسمی به خارج از میهن خبر داده و این اولین گروه بیماران است که پس از انجام عمل موفقیتآمیز پیوند مغز استخوان، به اقلیم باز میگردند.
گروه چهارم بیماران، روز جمعه ۲۸ نوامبر از فرودگاه بینالمللی اربیل برای معالجه به خارج از میهن اعزام شد.
ب.ن