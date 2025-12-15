مه غلیظ در مرکز اربیل میزان دید افقی در یک کیلومتر را به ۱۰۰ متر کاهش داد
اربیل (کردستان۲۴) – مه غلیظ در مرکز اربیل میزان دید افقی در یک کیلومتر را به ۱۰۰ متر کاهش داد و فرودگاه بینالمللی اربیل کلیه پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورد.
دوشنبه ۱۵ دسامبر، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: به دلیل تغییرات آب و هوایی و مه غلیظ کلیه پروازها در این فرودگاه به طور موقت متوقف شدهاند.
او در خصوص ازسرگیری پروازها، گفت که هنوز درباره آن تصمیمگیری نشده است.
سازمان هواشناسی و لرزهنگاری اقلیم کوردستان، اعلام کرد که مه غلیظ مرکز استان اربیل را در بر گرفته و این وضعیت تا ساعت ۱۰ فردا صبح ادامه خواهد داشت.
همچنین تاکید کرد که در طول شب جاری میزان غلظت مه افزایش پیدا میکند و دید افقی در یک کیلومتر، در برخی مناطق به کمتر از ۱۰۰ متر کاهش خواهد یافت.
سازمان هواشناسی هممچنین اعلام کرده است که در حال حاضر میزان دید افقی در مرکز استان اربیل ۱۰۰ متر است.
ب.ن