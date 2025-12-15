هیئت مهمان بر حمایت جمهوری خلق چین از اقلیم کوردستان تاکید کرد

28 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – یک هیئت حزب کمونیست چین، به پرزیدنت بارزانی به مناسبت پیروزی پارت دموکرات کوردستان در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان عراق که توانست بیش از یک میلیون رای کسب کند و حزب اول سراسر عراق شود، تبریک گفت.

روز دوشنبه ۱۵ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از جین شین، معاون مسئول روابط خارجی حزب کمونیست چین و تسوی وی، سفیر چین در عراق و لیو جیون، سرکنسول چین در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در این دیدار هیئت مهمان خوشحالی خود را از این سفر ابراز داشت و از سوی حزب کمونیست چین به پرزیدنت بارزانی و پارت دموکرات کوردستان به مناسبت پیروزی پارت دموکرات کوردستان در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان عراق که توانست بیش از یک میلیون رای کسب کند و حزب اول عراق شود، تبریک گفت.

در بیانیه آمده است که در بخش دیگری از این دیدار در مورد اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان و روابط آن با حزب کمونیست چین گفت‌وگو شد که روابطی دیرینه است. هیئت مهمان تاکید کرد که به عنوان حزب کمونیست چین خواستار روابطی محکم بین دو طرف در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی است و با دیده اهمیت به آن می‌نگرد. همچنین بر حمایت جمهوری خلق چین از اقلیم کوردستان تاکید کرد.

در این دیدار پرزیدنت بارزانی، صمیمانه به هیئت مهمان خیرمقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط بین دو طرف تداوم و بیشتر گسترش یابد.

تصویب نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق و روند تشکیل دولت جدید فدرال و روند سیاسی عراق نیز در این دیدار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

