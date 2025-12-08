گوهدار شیخو: بخش بهداشت زاخو پیشرفت قابل توجهی داشته است
اربیل (کوردستان٢٤) – سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، میگوید که بخش بهداشت زاخو پیشرفت قابل توجه داشته و بیمارستانهای عمومی از استاندارد بالایی برخوردار هستند.
گوهدار شیخو، سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، اعلام کرد که به توصیه مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از آغاز تاسیس این حوزه اهمیت ویژهای به بخش بهداشت دادهاند و اکنون بیمارستانها از استاندارد بالایی برخوردار هستند.
او در یک کنفرانس خبری گفت: حال اگر اورژانس و بیمارستان عمومی را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند.
گوهدار شیخو از نخستوزیر اقلیم، کارکنان ادارات، مردم و نیروی پیشمرگ به خاطر کمک به پیشرفت حوزه اداری مستقل زاخو قدردانی کرد.
ب.ن