وزارت بهداشت ایران: ۱۰۱ نفر بر اثر آنفولانزا جان باختند

یک مقام وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که تاکنون ۱۰۱ نفر در کشور بر اثر ابتلا به آنفولانزا جان باخته‌اند. وی افزود که کشور «در دامنه‌ی موج این بیماری قرار دارد»

2 ساعت پیش

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، گفت که سویه‌ی غالب آنفولانزا در این روزها، «اچ۳ان۲» (H3N2) است که از اواسط آبان‌ماه (نوامبر) شیوع یافته است. به گفته‌ی او، اغلب کسانی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخته‌اند، واکسن دریافت نکرده بودند. آقای کرمانپور تصریح کرد که «بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت این بیماری نسبت به سویه‌های گذشته بیشتر است.»

شیوع این بیماری بسیاری از مدارس را به تعطیلی کشاند؛ از جمله مدارس آذربایجان شرقی که تا دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده غیرحضوری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از مسئولان حوزه‌ی سلامت، بر اساس بررسی‌های اولیه انتظار نمی‌رفت موج ابتلا تا این حد بالا برود، اما در روزهای اخیر شدت مراجعه‌ها موجب افزایش فشار بر بیمارستان‌ها شده است. پیش‌بینی می‌شود پیک آنفولانزا در ایران تا اواسط دی‌ماه (اوایل ژانویه) ادامه داشته باشد و پس از آن کاهش یابد.

هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن داروسازان ایران، در مردادماه امسال (اوت ۲۰۲۵) اعلام کرده بود که واکسن آنفولانزا امسال با ارز آزاد وارد شده و قیمت آن دو و نیم برابر افزایش یافته و به ۹۱۷ هزار تومان رسیده است.