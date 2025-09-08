نخستوزیر بریتانیا با محمود عباس دیدار میکند
اربیل (کوردستان٢٤)- قرار بود کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امروز دوشنبه ۸ سپتامبر با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، دیدار کند. دولت بریتانیا به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش میرود.
داونینگ استریت اعلام کرد که این دیدار «بخشی از تلاشهای مداوم نخستوزیر برای دستیابی به یک راهحل سیاسی برای درگیری جاری در غزه است.»
چندین کشور، از جمله بریتانیا، متعهد شدهاند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر این ماه، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
دولت استارمر اعلام کرد که اگر اسرائیل با آتشبس در جنگ ویرانگر غزه که در پی حمله اکتبر ۲۰۲۳ گروه فلسطینی حماس آغاز شد، موافقت نکند، این اقدام را انجام خواهد داد.
نخستوزیر بریتانیا اعلام کرده است که در هفتههای آینده این کار را انجام خواهد داد، مگر اینکه دولت اسرائیل گامهای «اساسی» برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه بردارد و به صلح بلندمدت و پایدار متعهد شود.
استارمر همچنین خواستار آزادی تمام گروگانهای اسرائیلی در بندِ حماس از سوی حماس شده است.
عباس، ۸۹ ساله، یکشنبه شب برای یک سفر سه روزه وارد لندن شد.
مقامات گفتند که او قصد دارد از مذاکرات خود با استارمر در داونینگ استریت برای پایان دادن به «تجاوز، تخریب و گرسنگی که بر مردم فلسطین تحمیل میشود» استفاده کند. سخنگوی نخست وزیر گفت:«ما همچنان قصد داریم کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منوط به شرایطی که تعیین کردهایم، به رسمیت بشناسیم.»
وی افزود:«ما کاملا روشن کردهایم که حماس هیچ نقشی در حکومت آینده غزه یا کرانه باختری نخواهد داشت و باید به خلع سلاح متعهد شود.»
ماه گذشته وزارت امور خارجه ایالات متحده، عباس را از شرکت در مجمع عمومی در نیویورک منع کرد.
تشکیلات خودگردان فلسطین یک نهاد حاکم غیرنظامی در مناطقی از کرانه باختری است که حدود سه میلیون فلسطینی در آن زندگی میکنند، همچنین حدود نیم میلیون اسرائیلی که شهرکهای غیرقانونی را تصرف کردهاند.
در همین حال، دفتر رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، امروز دوشنبه اعلام کرد که روز سهشنبه برای یک سفر رسمی به بریتانیا خواهد رسید.
مشخص نیست که آیا هرتزوگ در طول سفر خود که هدف آن «نشان دادن همبستگی با جامعه یهودی است که تحت حمله شدید قرار دارد و با موجی از یهودستیزی روبرو است» با استارمر دیدار خواهد کرد یا خیر.
به گفته دفتر او، رئیس جمهور اسرائیل قرار است با سازمانهای جامعه یهودی و همچنین «اعضای پارلمان، نمایندگان مردم (و) افراد بانفوذ» دیدار کند.
روابط بین بریتانیا و اسرائیل به دلیل درگیری در غزه به طور فزایندهای تیره شده است، به طوری که لندن مذاکرات تجاری و برخی صادرات اسلحه را به حالت تعلیق درآورده و همچنین تصمیم گرفته است که مقامات اسرائیلی را به بزرگترین نمایشگاه تسلیحات بریتانیا که روز سهشنبه افتتاح میشود، دعوت نکند.
ایافپی/ب.ن