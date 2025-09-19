اروپا: دولت ترکیه در خصوص اعطای (حق امید) به اوجالان توضیح بدهد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کمیته وزیران شورای اروپا، خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، عضو سابق شورای رهبری حزب دموکراتیک خلق از زندان ترکیه شد. همچنین از دولت ترکیه خواست که تا ژوئن ۲۰۲۶ در خصوص اعطای (حق امید) به رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک، توضیح بدهد.

کمیته وزیران شورای اروپا، در نشست عادی خود، مبارزات صلاح‌الدین دمیرتاش را ارج نهاد و اعلام کرد که دمیرتاش و سایر مبارزان سیاسی که توسط مردم انتخاب شدند، بدون هیچ سندی به اتهامات سیاسی زندانی شده‌اند.

این کمیته، از دادگاه ترکیه انتقاد کرده که در خصوص روند ملاقات دمیرتاش هیچ تحقیقی انجام نداده است و خواستار پاسخ فوری به درخواست اروپا مبنی بر آزاد کردن دمیرتاش و سایر زندانیان سیاسی از زندان‌های ترکیه شده است.

در خصوص اعطای (حق امید) به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک نیز از دولت ترکیه خواسته است که تا ژوئن ۲۰۲۶ به شورای اروپا توضیح ارایه دهد.

«حق امید» قانونی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تصویب شده است و طبق آن هر زندانی محکوم به حبس ابد، پس از تحمل ۲۵ سال حبس حق دارد که درخواست تجدیدنظر در حکم خود کند، یا آزاد شود، یا از آزادی مشروط برخوردار شود.

ب.ن