فرانسه به شهرداران در مورد برافراشتن پرچم فلسطین در هفته آینده هشدار داد
اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت کشور فرانسه به فرمانداران دستور داده است که با نمایش پرچم فلسطین در شهرداریها و سایر ساختمانهای عمومی در هفته آینده، زمانی که قرار است پاریس رسما کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، مخالفت کنند.
وزارت کشور در تلگرافی که نسخهای از آن امروز جمعه ۱۹ سپتامبر به خبرگزاری فرانسه رسید، اعلام کرد:«اصل بیطرفی در خدمات عمومی چنین نمایشهایی را ممنوع میکند.»
وزارت کشور اعلام کرد که هرگونه تصمیم شهرداران برای برافراشتن پرچم فلسطین باید به دادگاهها ارجاع شود.
جنگ اسرائیل علیه غزه یک موضوع داغ در فرانسه است و دیدن پرچمهایی که از پنجرهها در پاریس و جاهای دیگر آویزان شدهاند، غیرمعمول نیست.
چندین شهردار فرانسوی پیش از این قصد خود را برای نمایش پرچم فلسطین در شهرداریهای خود در هفته آینده اعلام کردهاند.
قرار است روز دوشنبه، فرانسه رسما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
این هشدار از سوی وزارت کشور پس از آن صادر شد که اولیویه فور، رهبر سوسیالیستها، خواستار برافراشته شدن پرچم فلسطین در تالارهای شهر در روز دوشنبه شد، زمانی که عبادتکنندگان یهودی نیز تعطیلات روش هشانا، سال نو یهودی، را جشن میگیرند.
با این حال، وزارت کشور اعلام کرد که هرگونه نمایش چنین پرچمی به منزله "طرفداری در یک درگیری بینالمللی" خواهد بود.
در این تلگراف آمده است:"بنابراین، مناسب است که از شهردارانی که چنین پرچمهایی را در ساختمانهای عمومی خود به نمایش میگذارند، خواسته شود که این کار را متوقف کنند و در صورت امتناع یا عدم رعایت، تصمیمات آن شهرداران را به دادگاههای اداری ارجاع دهند."
"دادگاهها تصمیم خواهند گرفت"
فور، رهبر سوسیالیستها، امروز جمعه گفت که فرمانداران قدرت ممنوعیت چنین نمایشهایی را ندارند.
او در ایکس گفت:"در صورت لزوم دادگاهها تصمیم خواهند گرفت."
فور با اشاره به برونو ریتیلائو، وزیر کشور، افزود:"یک وزیر در حال کنارهگیری باید امور روزمره را مدیریت کند، نه اینکه به صورت نمادین با تصمیم رئیس جمهور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفت کند."
فرانسه پس از آنکه مکرون هفته گذشته سباستین لکورنو، متحد نزدیک خود را به عنوان نخست وزیر جدید برای حل بحران سیاسی عمیق معرفی کرد، منتظر اعلام ترکیب جدید کابینه است.
چندین شهرداری فرانسه پس از تصمیمات دادگاه مجبور به برداشتن پرچمهای فلسطین شدهاند.
در ماه ژوئن، دادگاهی به شهردار شهر شرقی بسانسون دستور داد تا پرچم فلسطین را بردارد و گفت که او با نمایش پرچم، "اصل بیطرفی خدمات عمومی را نقض کرده است."
آن ویگنو، شهردار، در آن زمان گفت که از این حکم "شوکه" شده است.
او در بیانیهای گفت:"آیا محکوم کردن قتل عام و حمایت از مردم گرسنه زیر بمباران دیگر آرمانی نیست که ما را زیر پرچم جمهوری متحد کند؟"
در همان ماه، شهردار شهر جنوبی نیس پس از دستور دادگاه مجبور شد پرچمهای اسرائیل را از جلوی شهرداری بردارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مکرون را به دنبال کردن سیاست "دلجویی" از شبهنظامیان حماس متهم کرده است. مکرون روز پنجشنبه گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین، حماس را منزوی خواهد کرد.
چندین رهبر دیگر نیز در جریان اجلاس سازمان ملل متحد، قصد خود را برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین اعلام کردهاند.
از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بسیاری از شهرداریهای فرانسه پرچمهای اوکراین را به نشانه همبستگی به نمایش گذاشتهاند.
ایافپی/ب.ن