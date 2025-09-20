بر اساس آمار رسمی وزارت کشور عراق، استان دهوک در اقلیم کوردستان به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور با کمترین نرخ جرم و جنایت ثبت شده است

1 ساعت پیش

استان دهوک به دلیل امنیت پایدار، به الگویی برای سایر مناطق عراق تبدیل شده است. کسبه در بازار دهوک می‌گویند به لطف امنیت بالا، می‌توانند مغازه‌های خود را تنها با پوشاندن یک پارچه بر ورودی آن رها کرده و بدون هیچ نگرانی محل کار خود را ترک کنند.

عبید شعبان، یکی از این کسبه که بیش از ۱۰ سال است به همین روش مغازه خود را می‌بندد، به کوردستان٢٤ گفت: «اگر امنیت نباشد، ما نمی‌توانیم اجناس خود را رها کنیم. وقتی امنیت برقرار است، ما در امان هستیم و کسی جرئت نمی‌کند کاری انجام دهد. اگر کسی هم چیزی بردارد، در کمتر از یک ساعت دستگیر می‌شود.»

سائر احمد، یک گردشگر عرب، نیز می‌گوید: «بستن مغازه‌ها به این شکل، نشانه امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی بسیار خوب است. ما چنین چیزی را در سایر نقاط عراق ندیده‌ایم.»

این وضعیت در تضاد کامل با استان‌های مرکزی و جنوبی عراق قرار دارد که با نرخ بالای جرم و بی‌ثباتی امنیتی مواجه هستند. برای مثال، در شهر ناصریه در جنوب عراق، افزایش جرم و جنایت زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده است. درگیری‌های قبیله‌ای، رواج مواد مخدر و ضعف نیروهای امنیتی از دلایل اصلی این وضعیت عنوان می‌شود.

شیخ نبیل ابراهیم دهمش، از سران قبایل ناصریه، به کوردستان٢٤ گفت: «یکی از قربانیان درگیری‌هایی که در مناطق جنوبی رخ داد، پسر من بود و بیش از ۳۰ نفر دیگر نیز کشته و زخمی شدند.»

وزارت کشور عراق هر شش ماه یک‌بار گزارشی درباره نرخ جرم در استان‌های مختلف منتشر می‌کند و تلاش دارد تا این میزان را در استان‌های جنوبی و مرکزی کاهش دهد.