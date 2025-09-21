نخست وزیر بریتانیا میگوید بریتانیا «کشور فلسطین» را به رسمیت میشناسد
اربیل (کوردستان٢٤)- کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد، که این یک تغییر تاریخی در سیاست خارجی بریتانیا در دهههای گذشته است.
استارمر در پیامی در ایکس گفت:«امروز، برای احیای امید به صلح برای فلسطینیها و اسرائیلیها و یک راه حل دو کشوری، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد.»
او در یک پیام ویدیویی گفت:«این به معنای یک اسرائیل امن و مطمئن در کنار یک کشور فلسطینی پایدار است. در حال حاضر، ما هیچکدام را نداریم.»
او گفت که بریتانیا «در مواجهه با وحشت فزاینده در خاورمیانه» اقدام میکند.
او درخواستها برای آتشبس را تجدید کرد و بار دیگر از شبهنظامیان فلسطینی حماس خواست که گروگانهایی را که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل دستگیر کرده بودند، آزاد کنند.
او حماس را یک «سازمان تروریستی بیرحم» نامید و برنامههای خود را برای تشدید تحریمها علیه این گروه تایید کرد.
او در پیام خود که درست پس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کانادا و استرالیا، اعضای کشورهای مشترکالمنافع، منتشر شد، گفت:«درخواست ما برای یک راهحل واقعی دو کشوری دقیقا نقطه مقابل دیدگاه نفرتانگیز آنهاست.»
این اقدام پیش از این خشم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را برانگیخته است، که گفته بود به رسمیت شناختن «موجودیت ما را به خطر میاندازد» و «پاداش پوچی» به حماس است.
اما استارمر تاکید کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین «پاداش» برای شبهنظامیان نیست و اصرار داشت که این گروه تروریستی ممنوعه نمیتواند نقشی در اداره یک کشور فلسطینی داشته باشد.
استارمر هشدار داد که با تشدید بحران انسانی در غزه و پیشروی اسرائیل در شهرکسازیها در کرانه باختری، «امید به راهحل دو کشوری در حال محو شدن است» و افزود: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم این نور خاموش شود.»
رهبر بریتانیا گفت:«گرسنگی و ویرانی کاملا غیرقابل تحمل است. این مرگ و ویرانی همه ما را وحشتزده میکند. باید پایان یابد.»
ایافپی/ب.ن