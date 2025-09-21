8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا گامی ضروری برای صلح پایدار در منطقه است.

طبق بیانیه‌ای از سوی دفتر او، عباس با استقبال از این اقدام سه کشور، گفت:«این گامی مهم و ضروری برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار مطابق با مشروعیت بین‌المللی است.»

عباس همچنین خواستار آتش‌بس در غزه شد.

در این بیانیه آمده است:«او تاکید کرد که اولویت‌های امروز دستیابی به آتش‌بس، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه، تضمین آزادی همه گروگان‌ها و زندانیان، تضمین خروج کامل اسرائیل از نوار غزه، توانمندسازی کشور فلسطین برای پذیرش کامل مسئولیت‌ها، پیشبرد بهبود و بازسازی و توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان است.»

خبرگزاری فرانسه/ ب.ن