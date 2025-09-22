شهردار اربیل از ادامه‌ی پروژه‌های گسترده برای افزایش سرانه‌ی فضای سبز این شهر خبر داد

2 ساعت پیش

کارزان هادی، شهردار اربیل، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در گفتگوی اختصاصی با وب‌سایت کوردستان٢٤، از تداوم تلاش‌های شهرداری برای گسترش فضای سبز و زیباسازی این شهر خبر داد.

وی تأکید کرد: «طرح شهرداری تنها به خیابان ۱۲۰ متری محدود نمی‌شود، بلکه مکان‌های متعدد دیگری را نیز در بر می‌گیرد. این پروژه‌ها با دستور مستقیم نخست‌وزیر و با هدف تأمین محیطی سالم و مناسب برای شهروندان اجرا می‌شوند.» شهردار اربیل افزود که این پروژه‌ها مستقیماً از سوی دفتر نخست‌وزیر و وزیر شهرداری ابلاغ شده و تحت نظارت آن‌ها قرار دارند.

کارزان هادی به عنوان نمونه به پروژه‌هایی که در سال گذشته به اتمام رسیده‌اند، از جمله سبز کردن کامل مسیر اربیل-پیرمام و خیابان ۱۵۰ متری، اشاره کرد. وی افزود که هم‌اکنون کار بر روی احداث پارک در دو محله‌ی شهر اربیل توسط یک شرکت داخلی و همچنین توسعه‌ی فضای سبز بخش دیگری از خیابان ۱۲۰ متری و «پارک رشکن» در جریان است. به گفته‌ی وی، پارک رشکن پس از تکمیل، با امکاناتی نظیر مسیر پیاده‌روی، محوطه‌ی بازی کودکان و بخش‌های متنوع دیگر، به یکی از زیباترین پارک‌های شهر تبدیل خواهد شد.

شهردار اربیل تأکید کرد که فرآیند توسعه‌ی فضای سبز بر اساس ظرفیت‌های مالی و به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود تا به طور کامل تکمیل شود. وی در پایان توضیح داد: «این فرآیند دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: بهبود محیط زیست و زیباسازی شهری. به همین دلیل، گونه‌های گیاهی به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که با زیبایی شهر سازگار بوده، در برابر سرما مقاوم باشند و به کمترین میزان آب نیاز داشته باشند.»