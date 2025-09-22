شهرداری اربیل: روند توسعهی فضای سبز با جدیت ادامه دارد
شهردار اربیل از ادامهی پروژههای گسترده برای افزایش سرانهی فضای سبز این شهر خبر داد
کارزان هادی، شهردار اربیل، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در گفتگوی اختصاصی با وبسایت کوردستان٢٤، از تداوم تلاشهای شهرداری برای گسترش فضای سبز و زیباسازی این شهر خبر داد.
وی تأکید کرد: «طرح شهرداری تنها به خیابان ۱۲۰ متری محدود نمیشود، بلکه مکانهای متعدد دیگری را نیز در بر میگیرد. این پروژهها با دستور مستقیم نخستوزیر و با هدف تأمین محیطی سالم و مناسب برای شهروندان اجرا میشوند.» شهردار اربیل افزود که این پروژهها مستقیماً از سوی دفتر نخستوزیر و وزیر شهرداری ابلاغ شده و تحت نظارت آنها قرار دارند.
کارزان هادی به عنوان نمونه به پروژههایی که در سال گذشته به اتمام رسیدهاند، از جمله سبز کردن کامل مسیر اربیل-پیرمام و خیابان ۱۵۰ متری، اشاره کرد. وی افزود که هماکنون کار بر روی احداث پارک در دو محلهی شهر اربیل توسط یک شرکت داخلی و همچنین توسعهی فضای سبز بخش دیگری از خیابان ۱۲۰ متری و «پارک رشکن» در جریان است. به گفتهی وی، پارک رشکن پس از تکمیل، با امکاناتی نظیر مسیر پیادهروی، محوطهی بازی کودکان و بخشهای متنوع دیگر، به یکی از زیباترین پارکهای شهر تبدیل خواهد شد.
شهردار اربیل تأکید کرد که فرآیند توسعهی فضای سبز بر اساس ظرفیتهای مالی و به صورت مرحلهای پیش میرود تا به طور کامل تکمیل شود. وی در پایان توضیح داد: «این فرآیند دو هدف اصلی را دنبال میکند: بهبود محیط زیست و زیباسازی شهری. به همین دلیل، گونههای گیاهی به گونهای انتخاب میشوند که با زیبایی شهر سازگار بوده، در برابر سرما مقاوم باشند و به کمترین میزان آب نیاز داشته باشند.»