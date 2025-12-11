پرزیدنت بارزانی از رئیس حزب نینوا لاهلها استقبال کرد
اربیل کوردستان24 – پرزیدنت مسعود بارزانی و رئیس حزب نینوا لاهلها اوضاع سیاسی عراق را بررسی کردند.
بارگاه بارزانی در بیانیه ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه 11 دسامبر در پیرمام از عبدالله حمیدی عجیل الیاور، رئیس حزب نینوا لاهلها و هیئت همراه او استقبال کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار اوضاع سیاسی عراق و دوران پس از برگزاری انتخابات عراق و هماهنگی و ارتباط بین نیروهای سیاسی مورد توجه قرار گرفت و درباره اوضاع استان نینوا گفتوگو شد.
ب.ن