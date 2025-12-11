پرزیدنت بارزانی از رئیس حزب نینوا لاهلها استقبال کرد

1 ساعت پیش

اربیل کوردستان24 – پرزیدنت مسعود بارزانی و رئیس حزب نینوا لاهلها اوضاع سیاسی عراق را بررسی کردند.

بارگاه بارزانی در بیانیه ­ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه 11 دسامبر در پیرمام از عبدالله حمیدی عجیل الیاور، رئیس حزب نینوا لاهلها و هیئت همراه او استقبال کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار اوضاع سیاسی عراق و دوران پس از برگزاری انتخابات عراق و هماهنگی و ارتباط بین نیروهای سیاسی مورد توجه قرار گرفت و درباره اوضاع استان نینوا گفت­وگو شد.

ب.ن