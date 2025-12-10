پارت دموکرات کوردستان بر اصول قانون اساسی برای مشارکت در دولت عراق تأکید کرد

سیداد بارزانی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، شروط این حزب برای پیوستن به دولت آینده‌ی عراق را تشریح کرد

1 ساعت پیش

سیداد بارزانی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که شرط اصلی پارت دموکرات کوردستان برای مشارکت در تشکیل دولت جدید عراق، اجرای کامل قانون اساسی و پایبندی به اصول بنیادین توازن، مشارکت و توافق است. وی افزود که برای تحقق این اهداف، کمیته‌هایی تشکیل و گفت‌وگوها با سایر جریان‌های سیاسی آغاز خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر در روز چهارشنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، نیز در حاشیه‌ی ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 25)» در دانشگاه آمریکایی-دهوک، بر لزوم اجرای قانون اساسی و تعهدات تأکید کرده بود. او تصریح کرد که هر طرفی که مایل به تشکیل ائتلاف با پارت دموکرات کوردستان و مشارکت این حزب در دولت آینده‌ی عراق است، باید به قانون اساسی پایبند باشد و هر کسی که قانون اساسی را اجرا نکند، باید مسئول شناخته شده و مجازات شود.

پارت دموکرات کوردستان، پس از کسب ۲۷ کرسی و بیش از یک میلیون رأی در انتخابات اخیر عراق، نقشی کلیدی در مذاکرات برای تشکیل دولت فدرال آتی ایفا می‌کند. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس هیئت امنای دانشگاه آمریکایی-دهوک، ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه» را که با حضور پرزیدنت بارزانی، نخست‌وزیر عراق محمد شیاع سودانی و رئیس اقلیم کوردستان نچیروان بارزانی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی از سراسر جهان برگزار شد، افتتاح کرده بود.