جو ویلسون: امیدوارم قانون جدید در مجلس سنا هم تصویب شود

1 ساعت پیش

اربیل کوردستان24 - مجلس نمایندگان آمریکا در بودجه سال 2026 آن کشور، تحریمهای اعمال شده علیه سوریه را لغو کرد.

امروز پنجشنبه 11 دسامبر، جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«بسیار خوشحالم که مجلس نمایندگان لغو قانون تزار را تصویب کرد.»

وی افزود:«از پرزیدنت ترامپ و تام باراک به خاطر حمایت از الغای قانون تزار قدردانی می کنم.»

همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده قانون جدید در مجلس سنا تصویب شود و سپس رئیس جمهور ترامپ آن را امضا کند. «تا بار دیگر سوریه را توسعه دهیم.»

او توضیح داد:«از ماه مه گذشته طرح الغای کامل قانون تزار را به مجلس نمایندگان ارایه کردم و در طول شش ماه گذشته در این راستا تلاشها را در مجلس نمایندگان رهبری کردم.»

تحریمها علیه دولت بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه اعمال شده بود و دولت جدید آن کشور به ریاست احمد الشرع، تلاشهای خود را برای برداشتن آنها به کار بست.

این تحریمها تحت عنوان قانون تزار و به دلیل نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی توسط دولت بشار اسد، اعمال شده بود و در سال 2020 به اجرا درآمد.

ب.ن