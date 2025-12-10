پرزیدنت بارزانی هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان را تبریک گفت

1 ساعت پیش

اربیل کوردستان24 - پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی، هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان را تبریک گفت و آن را از دستاوردهای مهم مبارزات ملی و جنبش رهایی بخش کوردستان، توصیف کرد.

پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جناب دبیر و اعضای دبیرخانه اتحادیه زنان کوردستان، به مناسبت هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان، به شما و همه اعضای سازمان مبارز شما و همه زنان کوردستان، تبریک میگویم.

اتحادیه زنان کوردستان از دستاوردهای مهم مبارزات ملی و جنبش رهایی بخش کوردستان است که نقشی چشمگیر و تاثیرگذار در ارتقای سطح آگاهی، حفظ حقوق زنان و تقویت جایگاه زنان کورد داشته است. این سازمان با مبارزات مداوم خود توانسته است صدای زنان کوردستان را برساند و بخش مهمی از مبارزات ملی و مدنی مردم کوردستان باشد.

در این سالگرد، از مبارزات و فداکاریهای زنان کوردستان و وظایفی که در مراحل مبارزات به دوش گرفتند، قدردانی میکنم. اطمینان دارم که اتحادیه زنان کوردستان همچون دوره های گذشته مبارزات خود، در آینده هم نقش پیشاهنگی خود را در پیشبرد مسئله مشروع مردم ما و دفاع از حقوق و مطالبات زنان، ایفا خواهد کرد.

برای شما موفقیت آرزو میکنم

مسعود بارزانی

11 دسامبر 2025

ب.ن