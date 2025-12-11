نچیروان بارزانی: زنان کوردستان ثابت کرده اند که ستون اصلی جامعه ای سالم و پیشرفته هستند

1 ساعت پیش

اربیل کوردستان24 – نچیروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان، در پیامی، ضمن تبریک این مناسبت، حمایت کامل خود را از مبارزات و فعالیتهای آن سازمان در راستای تحقق حقوق زنان اعلام کرد.

متن پیام نچیروان بارزانی:

در هفتادوسومین سالگرد تاسیس آن، صمیمانه ترین تبریک خود را به دبیرخانه و اعضای اتحادیه زنان کوردستان و تمام زنان کوردستان ابراز میدارم.

اتحادیه زنان کوردستان، به عنوان مکتب بزرگ میهن پروری و تربیت افراد، تاریخی سرشار از عزتمندی دارد. این سازمان مبارز که بر مبنای اندیشه و دیدگاه های بارزانی جاویدان تاسیس شده، همیشه بخشی جدایی ناپذیر و فعال از مبارزات میهنی بوده و پیشاهنگ مبارزات مدنی و اجتماعی بوده است.

زنان کوردستان در روزهای سخت، نمونه بارز مقاومت و فداکاری بودند و امروز هم در دوران آبادانی و توسعه، نقشی فعال و موثر در مدیریت و پیشرفت جامعه ایفا می کنند. زنان کوردستان ثابت کرده اند که ستون اصلی جامعه ای سالم و پیشرفته هستند.

در این مناسبت بر حمایت کامل خود از مبارزات و فعالیتهای اتحادیه زنان کوردستان در راستای تحقق حقوق آنها و تقویت جایگاه زنان در مراکز تصمیم گیری و مدیریتی تاکید میکنیم. اعتقاد کامل داریم که بدون مشارکت فعال زنان، جامعه نمیتواند به سوی آینده ای روشنتر حرکت کند.

درود بر روح پاک زنانی که در راه آزادی کوردستان و حقوق خود جانشان را فدا کردند.

برای اتحادیه زنان کوردستان آرزوی موفقیت و پیشرفت مستمر دارم.

ب.ن