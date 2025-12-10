بر اثر سیل و باران شدید در چمچمال، کتابخانه‌ی عمومی این شهر با تخریب گسترده‌ای روبرو شد و هزاران جلد کتاب تاریخی و ارزشمند از دست رفت

28 دقیقه پیش

روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، هیرش عبدالرحمن، مدیر کتابخانه‌ی عمومی چمچمال، به "کوردستان ۲۴" گفت که به دلیل باران‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیل، کتابخانه‌ی عمومی چمچمال متحمل خسارات سنگینی شده است. وی اظهار داشت که این سومین باری است که این کتابخانه بر اثر سیل آسیب می‌بیند، اما میزان خسارت در این دوره بی‌سابقه است و غیرقابل جبران است، چرا که بسیاری از کتاب‌های از دست رفته دارای قدمت تاریخی بوده و در بازار یافت نمی‌شوند.

مدیر کتابخانه‌ی چمچمال همچنین افزود که بیش از چهار هزار جلد کتاب و بالغ بر هفت هزار نشریه و روزنامه از بین رفته و بی‌استفاده شده‌اند. علاوه بر این، تمامی پرونده‌ها و تجهیزات داخل کتابخانه نیز متحمل آسیب‌های جدی شده‌اند. در پی این حادثه، کمیته‌ی ویژه‌ای برای برآورد دقیق میزان خسارات وارده به کتابخانه‌ی عمومی تشکیل شده است. کتابخانه‌ی عمومی چمچمال در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵ شمسی) تأسیس شده و پیش از این سیل، حاوی هزاران عنوان کتاب و سند تاریخی بود.

سیلاب‌های اخیر در منطقه‌ی چمچمال، استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان، علاوه بر کتابخانه، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، از جمله بیش از ۵۰۰ خانه و ۱۰۰ کسب‌وکار وارد کرده و منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر شده است. در واکنش به این فاجعه، دانشگاه صلاح‌الدین بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌ی عمومی چمچمال اهدا کرده است. همچنین، بنیاد خیریه‌ی بارزانی نیز به دستور پرزیدنت بارزانی، تیم‌های امدادی خود را برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان چمچمال اعزام کرده است.