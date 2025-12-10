پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت 73مین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان

20 دقیقه پیش

اربیل کوردستان24 - معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که به ایفای نقش پیشاهنگی خود ادامه دهد.

مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز پنجشنبه 11 دسامبر، به مناسبت 73مین سالگرد تاسیس اتحادیه زنان کوردستان، پیامی منتشر و در آن اعلام کرد:«صمیمانه ترین تبریک خود را به دبیر و اعضای دبیرخانه اتحادیه زنان کوردستان ابراز میدارم و برای آنها موفقیت و تداوم آرزو میکنم.»

مسرور بارزانی تاکید کرد:«اتحادیه زنان کوردستان در تاریخ مردم کوردستان، نقش مهم و پیشاهنگ داشته و همیشه در خط مقدم دفاع از حقوق زنان و حقوق مشروع مردم کوردستان بوده و حامی بی همتای نیروی پیشمرگ کوردستان و سرمشق شکوفا کردن مبارزه و فداکاری و جانفدایی در راه حقوق مردم کوردستان بوده است. اتحادیه زنان کوردستان، علاوه بر این نقش برجسته ای در دفاع از حقوق زنان و تربیت زنان رهبر داشته است.»

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، ابراز امیدواری کرد که «اتحادیه زنان کوردستان به ایفای نقش پیشاهنگی و مبارزات سازمانی در راستای تحقق اهداف خود و خدمت کردن بیشتر به زنان کوردستان و دفاع از حقوق و مطالبات آنها ادامه دهد.»

ب.ن