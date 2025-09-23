41 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- جمعیت زیادی از مردم، امروز سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر در کرانه باختری تجمع کردند و با تکان دادن پرچم‌ها و در دست داشتن پوسترهای محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط قدرت‌های غربی را جشن گرفتند.

شعارهای ملی‌گرایانه از بلندگوهای سراسر میدان مرکزی شهر رام‌الله به گوش می‌رسید، جایی که جمعیتی بیش از ۱۰۰ نفر پرچم‌های فلسطین و اروپا را در کنار پلاکاردهایی با عنوان "نسل‌کشی را متوقف کنید" در دست داشتند.

مقامات عالی‌رتبه جنبش سیاسی فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین - که کنترل محدودی در کرانه باختری دارد - با هم دست دادند و لبخند زدند.

جبرئیل رجوب، دبیرکل کمیته مرکزی فتح، به خبرگزاری فرانسه گفت:"این به رسمیت شناختن اولین گام در فرآیندی است که امیدواریم ادامه یابد. این نتیجه بیش از یک قرن مقاومت و عزم مردم ماست."

رجوب گفت که با گوش دادن به سخنرانی‌های شب قبل در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تحت تأثیر قرار گرفته است.

او گفت:«ما باید از گذشته درس بگیریم و مردم را متحد کنیم.»

میسون محمود، ۳۹ ساله، که عضو فتح نیز هست، گفت:«ما امروز به اینجا آمده‌ایم تا از کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند تشکر کنیم، اما همچنین از آنها بخواهیم که به حمایت خود از ما در توقف جنگ ادامه دهند. زمان آن رسیده است که جهان مسئولیت‌پذیر باشد.»

در شمال، در طولکرم، ده‌ها نفر دیگر با پرچم کشورهایی که اکنون کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، تجمع کردند.

پس از اعلامیه‌های رسمی روز دوشنبه توسط فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت و سایرین، پس از نزدیک به دو سال جنگ در غزه و افزایش خشونت در کرانه باختری، اکنون اکثر قدرت‌های اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

یک روز قبل، بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال نیز این گام را برداشتند.

«ما خواهان اقدام هستیم»

اما بسیاری از فلسطینی‌هایی که با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کردند، به دلیل واقعیت تلخ وضعیت موجود، در مورد این اقدام ابراز تردید کردند.

رولا غانب، یک چهره دانشگاهی از طولکرم، با بی‌تفاوتی در میان تجمع رام‌الله ایستاده بود و عکسی از پسر ۲۰ ساله‌اش، یازان، را در دست داشت. او گفت:«او هشت ماه پیش در خانه ما دستگیر شد.» او افزود که در شرایط بدی نگهداری می‌شود.

غانب گفت که خواهان پایان دادن به همه خشونت‌ها است و تاکید کرد:«ما حرف نمی‌خواهیم، ​​ما عمل می‌خواهیم.»

جمیله عبدل، ساکن روستایی بین اورشلیم و رام‌الله، گفت:«امروز فلسطین در غزه و کرانه باختری به طرق مختلف در حال نابودی است.»

وزرای تندرو دولت اسرائیل تمایل خود را برای الحاق کرانه باختری که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده و در آن موانع جاده‌ای در حال افزایش و شهرک‌های اسرائیلی در حال گسترش هستند، پنهان نکرده‌اند.

این تلاش دیپلماتیک همچنین در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل پس از نزدیک به دو سال جنگ که با حمله مرگبار حماس در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در حال تشدید حملات نظامی خود در شهر غزه است.

عبدالله گفت: «اگر آنها می‌خواهند چیزی را به رسمیت بشناسند، باید نسل‌کشی‌ای را که امروز در حال وقوع است، به رسمیت بشناسند، به این جنایات پایان دهند و اسرائیل را به خاطر این جنایات مجازات کنند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن