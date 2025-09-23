ریاست اقلیم کوردستان حمایت کامل خود را از تاسیس دولت فلسطین اعلام کرد

6 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- ریاست اقلیم کوردستان، حمایت کامل خود را از حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تاسیس دولت آن در چارچوبی مشروع و قوانین بین‌المللی اعلام کرد.

سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقلیم کوردستان با اهمیت بسیار به گفت‌وگوها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مراکز بین‌المللی درباره فلسطین می‌نگرد.

در بیانیه آمده است: ما در اقلیم کوردستان بر حمایت کامل خود از حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تاسیس دولت آن در چارچوبی مشروع و قوانین بین‌المللی، تاکید می‌کنیم.

بیانیه تاکید کرده است: ما به عنوان مردمی که برای آزادی و حقوق مشروع خود فداکاری بسیاری کرده‌ایم، با احترام به مبارزات و فداکاری مردم فلسطین در راه آزادی می‌نگریم و سال‌های بسیاری است که میزبان دفتر نمایندگی فلسطین در اقلیم کوردستان هستیم.

ریاست اقلیم بر موضع ثابت اقلیم کوردستان مبنی بر اینکه جنگ و کشتار هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند تاکید کرده است.

همچنین خاطرنشان کرده است: برای اینکه همه در آرامش و ثبات و آسودگی زندگی کنند، باید جنگ و تحرکات مسلحانه متوقف شود، همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح برقرار شود و بر مبنای ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی، حقوق مشروع مردمان منطقه و امنیت و زندگی عزتمندانه و عادلانه برای همه تضمین شود.

روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر در حاشیه ۸۰ مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، چندین کشور تاسیس دولت برای فلسطین را به رسمیت شناختند.

روز یکشنبه ۲۲ سپتامبر نیز کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال تاسیس دولت فلسطین را به رسمیت، شناختند.

ب.ن