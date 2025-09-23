2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر ژاپن امروز چهار‌شنبه ۲۴ سپتامبر در سازمان ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط توکیو فقط به مسئله زمان بستگی دارد. او گفت که از اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی «خشمگین» است.

تقریبا ۸۰ درصد از اعضای سازمان ملل متحد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه این هفته پس از تقریبا دو سال جنگ در غزه نام خود را به آن اضافه کردند.

شیگرو ایشیبا گفت:«من از اظهارات مقامات ارشد دولت اسرائیل که به نظر می‌رسد قاطعانه مفهوم تشکیل کشور فلسطین را رد می‌کنند، به شدت خشمگین هستم.»

وی گفت:«برای کشور ما، مسئله این نیست که آیا یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسیم یا نه، بلکه مسئله این است که چه زمانی این کار انجام شود. ادامه اقدامات یکجانبه دولت اسرائیل هرگز قابل قبول نیست.»

وی افزود:«باید به روشنی اعلام کنم که اگر اقدامات بیشتری انجام شود که مانع تحقق راه حل دو کشور شود، ژاپن مجبور خواهد شد اقدامات جدیدی را در پاسخ انجام دهد.»

آخرین اقدامات برای به رسمیت شناختن فلسطین پس از حمله اسرائیل به غزه صورت می‌گیرد که در پی حمله بی‌سابقه گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل آغاز شد.

در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن استدلال کرده است که به رسمیت شناختن فلسطین عملا به حماس به خاطر این حمله پاداش می‌دهد، حمله‌ای که طبق داده‌های رسمی منجر به کشته شدن ۱۲۱۹ اسرائیلی، عمدتا غیرنظامی، شد.

وزارت بهداشت در منطقه تحت کنترل حماس می‌گوید، در طول تقریبا دو سال از آن زمان، عملیات نظامی اسرائیل منجر به کشته شدن ۶۵۳۸۲ فلسطینی، عمدتا غیرنظامی شده است، آماری که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند.

ژاپن، عضو گروه ۷، متحد نزدیک ایالات متحده است و میزبان حدود ۵۴۰۰۰ پرسنل نظامی ایالات متحده است.

در سایر نقاط آسیا، کره جنوبی و سنگاپور نیز از به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور خودداری کرده‌اند.

ایشیبا گفت که «ترور ایجاد شده توسط حماس و ویرانی‌هایی که امروز در غزه شاهد آن هستیم، بسیاری را عمیقا غمگین کرده است.»

ایشیبا گفت:«آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که فلسطین بتواند به شیوه‌ای پایدار وجود داشته باشد و در صلح در کنار اسرائیل زندگی کند.»

وی افزود:«همانطور که ما از فلسطین دعوت می‌کنیم تا نقش خود را به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی بر عهده بگیرد، طرف فلسطینی باید یک سیستم حکومتی ایجاد کند که پاسخگویی را تضمین کند.»

خبرگزاری فرانسه/ب.ن