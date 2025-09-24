2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مسئول دفتر بنیاد خیریه بارزانی در اربیل، از توزیع کیف و بسته‌های نیازمندی‌های تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس اربیل و اطراف خبر داد.

امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، ستاف آسو، مسئول دفتر بنیاد خیریه بارزانی در اربیل، به کوردستان۲۴ گفت که بنیاد متبوع طرح‌های آموزشی در دستور کار دارد و این بخش برای بنیاد خیریه بارزانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود:«ما در چهار سال گذشته با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش بیش از ۲۵۳ مدرسه را نوسازی و احداث کرده‌ایم.»

همچنین تاکید کرد:«به طور سالانه، کیف و نیازمندی‌های تحصیلی را برای دانش‌آموزان تامین می‌کنیم و امروز هم در ۱۰ مدرسه جامعه ترکمانی بیش از پنج هزار کیف و بسته‌ نیازمندی‌های تحصیلی بین دانش‌آموزان توزیع شده است.»

او در ادامه گفت که این روند در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و به مدارس مخمور، دیبگه و مرکز و اطراف شهر می‌رسد.

ب.ن