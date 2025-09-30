کاهش ۲۵ درصدی تولید محصولسیب در شنو (اشنویە(
با آغاز فصل برداشت سیب در باغات شنو )اشنویە) واقع در مناطق کوردستانی ایران، ادارهی جهاد کشاورزی از کاهش تولید به ۱۲۵ هزار تن خبر داد
برداشت سیب در باغات شهر شنو (اشنویه) واقع در مناطق کوردستانی ایران حدود یک هفته است که آغاز شده است. در حوزهی این شهر ۱۴ هزار هکتار باغ میوه وجود دارد که بیش از ۸ هزار هکتار آن به سیب اختصاص داده شده است.
ادارهی جهاد کشاورزی شنو پیشبینی کرده است که امسال ۱۲۵ هزار تن سیب از باغات این شهر برداشت شود، که در مقایسه با سال گذشته، ۲۵ درصد کاهش نشان میدهد. افزایش هزینهی حملونقل و دستمزد سردخانهها، در کنار محدودیتها و ممانعتها در صادرات سیب به خارج از ایران، خسارات زیادی را به باغداران وارد کرده است.
ظاهر قادرزاده، یک باغدار سیب، به کوردستان ۲۴ گفت: «برداشت سیب، جمعآوری و جعبهگذاری آن نیاز به تخصص و دقت دارد. زیرا بخش زیادی از این سیبها به سردخانه منتقل میشوند و اگر یک سیب خراب در جعبه قرار گیرد، کل محتوای جعبه را فاسد میکند.»
در فصل برداشت سیب، فرصتهای شغلی موقتی برای شماری از شهروندان باتجربه در این زمینه فراهم میشود، اما کاهش محصول سیب در باغات شنو، فرصتهای شغلی کارگران فصلی را نیز محدود کرده است.
سردار محمدی، کارگر برداشت، میگوید: «بخشی از این سیبها به بازارهای مناطق کوردستانی و دیگر استانهای ایران فرستاده میشود و بخشی دیگر در سردخانهها نگهداری میشود تا در فصل زمستان و بهار آینده به بازار عرضه شود.» در حوزهی اداری شهر شنو ۴۱ سردخانه وجود دارد که توانایی نگهداری ۱۵۰ هزار تن سیب را دارند. با این حال، با کاهش محصول سیب امسال، انتظار میرود کمتر از صد هزار تن سیب به سردخانهها برسد.