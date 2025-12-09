عراق از شرکت شورون برای توسعهی میدان نفتی غرب قرنهی ۲ دعوت کرد
خروج لوکاویل روسیه به دلیل تحریمها؛ بغداد به دنبال جایگزینهای آمریکایی است
وزارت نفت عراق با شرکت آمریکایی شورون گفتگو کرده است تا این شرکت میدان نفتی غرب قرنهی ۲ را به جای شرکت روسی لوکاویل تحویل بگیرد.
وزارت نفت عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «حیان عبدالغنی، وزیر نفت، میزبان هیئتی از شرکت آمریکایی شورون بود و در این دیدار دربارهی مسائل مرتبط با توسعهی بخش گاز و نفت گفتگو شد.» در این نشست، از شرکت شورون خواسته شد تا مدیریت میدان غرب قرنهی ۲ را که پیشتر در اختیار شرکت روسی لوکاویل بود، بر عهده بگیرد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که دوشنبهی گذشته، وزارت نفت عراق از چندین شرکت نفتی آمریکایی دعوت کرد تا برای به دست آوردن و توسعهی میدان غرب قرنهی ۲ در بصره، وارد مذاکره و رقابت شوند.
تأثیر تحریمهای آمریکا بر لوکاویل و میدان نفتی غرب قرنهی ۲
شرکت لوکاویل در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵) فعالیتهای خود را در میدان غرب قرنهی ۲ متوقف کرد. این توقف در پی تحریمهایی رخ داد که ایالات متحدهی امریکا علیه دو غول انرژی روسیه، «روسنفت» و «لوکاویل»، اعمال کرده بود. میدان نفتی غرب قرنهی ۲ بصره یکی از بزرگترین میادین نفتی در جنوب عراق است. این میدان که در سال ۱۳۵۲ شمسی (۱۹۷۳ میلادی) کشف شد، سنگبنای اقتصاد عراق محسوب میشود و سهم قابل توجهی در افزایش تولید نفت این کشور دارد. میدان نفتی غرب قرنهی ۲ با ذخایر اولیهی قابل بازیافت حدود ۱۴ میلیارد بشکه، به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته میشود و روزانه تقریباً ۴۶۰ هزار بشکه نفت تولید میکند.
پیشتر، دیدبان اکو عراق در بیانیهای فاش کرده بود که به دلیل تحریمهای آمریکا علیه شرکت روسی لوکاویل، حقوق شش هفتهی هزار و ۳۰۰ کارمند عراقی با تاخیر پرداخت شده است. این دیدبان اشاره کرده بود که «کارمندان عراقی که در میدان غرب قرنهی ۲ در بصره کار میکردند، به دلیل تحریمهایی که آمریکا بر شرکت روسی اعمال کرده بود، حقوق دریافت نکرده بودند.»