یک نماینده‌ی جمهوری‌خواه کنگره هشدار داد که ادامه‌ی حمایت بغداد از شبه‌نظامیان غیرقابل قبول است و باید به ثبات اقلیم کوردستان احترام گذاشته شود

2 ساعت پیش

جوز ویلسون، عضو کنگره‌ی امریکا از جمهوری‌خواهان، روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، در پلتفرم ایکس اعلام کرد که ادامه‌ی حمایت عراق از شبه‌نظامیان دیگر قابل قبول نیست و باید به ثبات دولت اقلیم کوردستان احترام بگذارد.

ویلسون افزود که کنگره آماده است تا از پرزیدنت ترامپ از طریق بندهای جدید قانون اختیارات دفاع ملی حمایت کند. این قانون، کمک‌های امنیتی به نیروهای امنیتی عراق را مشروط می‌سازد. وی همچنین اشاره کرد که برای اولین بار در تاریخ، کنگره‌ی امریکا از طریق این قانون، شروطی را برای کمک‌های امنیتی به عراق تعیین کرده است. بر اساس قوانین جدید، عراق باید گام‌های عملی برای توقف حمایت از شبه‌نظامیان بردارد، در غیر این صورت، کمک‌ها قطع خواهد شد. همچنین تأکید شده است که از ورود پول مالیات‌دهندگان امریکایی به جیب سازمان بدر و دیگر شبه‌نظامیان جلوگیری می‌شود.

جوز ویلسون گفت که بارها عنوان کرده است که عراق تحت کنترل ایران قرار گرفته است، کشوری که نیروهای نظامی آن را از طریق سازمان‌هایی مانند «کتائب حزب‌الله»، «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» اداره می‌کند. وی افزود که نیروهای پلیس توسط سازمان بدر کنترل می‌شوند و سیستم سیاسی نیز به طور کامل توسط چارچوب هماهنگی و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به ایران کنترل می‌شود. این نماینده‌ی کنگره تأکید کرد که کنگره به پرداخت پول بی‌قید و شرط برای همیشه ادامه نخواهد داد و عراق باید از فرصت حضور ترامپ و فرستاده‌ی ویژه‌ی ساویایا استفاده کرده و رفتار خود را قبل از وخیم‌تر شدن اوضاع تغییر دهد.

چهار شرط کلیدی امریکا

پیام ویلسون چهار شرط اصلی را برای دولت عراق تعیین کرده است تا بتواند با سیاست‌های جدید امریکا همسو شود:

۱. پایان دادن به تأمین مالی شبه‌نظامیان وابسته به ایران، از جمله «نیروهای حشد الشعبی و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به ایران»، از طریق بودجه‌ی فدرال عراق، بانک مرکزی، یا وزارت نفت. تمام پولشویی و انتقال پول به ایران و شبه‌نظامیان باید متوقف شود. همچنین، باید حسابرسی بین‌المللی برای تمام فروش نفت و فرآورده‌های سوختی در داخل و خارج از کشور، و تمام سازمان‌های مرتبط با نفت، از جمله وزارت حمل و نقل، وزارت نفت و وزارت صنعت و سازمان‌های وابسته انجام شود.

۲. باید گام‌های واقعی برای خلع سلاح تمام شبه‌نظامیان وابسته به ایران برداشته شود.

۳. دولت، قوه‌ی قضائیه، ارتش و پلیس عراق باید تصمیمات حاکمیتی را به نمایندگی از مردم خود اتخاذ کنند و نه اینکه از دستورات ایران و شبه‌نظامیان اطاعت کنند.

۴. عراق باید به امنیت دولت اقلیم کوردستان احترام بگذارد و به شبه‌نظامیان وابسته به ایران اجازه یا ترغیب به حمله به اقلیم کوردستان را ندهد.