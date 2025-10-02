یک مقام ارشد حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) خواستار اجرای حکم آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها شد

3 ساعت پیش

حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) از مقامات ترکیه خواست تا به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در مورد آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش پایبند باشند.

فتی یلدز، معاون رئیس این حزب، اعلام کرد: «تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مستقیماً با قانون اساسی ترکیه مرتبط است و ماده‌ی (۹۰) قانون اساسی بر لزوم پایبندی به توافق‌های بین‌المللی تأکید دارد.»

دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۸ تیر ۱۴۰۴)، بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش را غیرقانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد. مهلت سه‌ماهه‌ی ترکیه برای اعتراض به این حکم، روز ۸ اکتبر به پایان می‌رسد.

پرونده‌ی کوبانی و محکومیت دمیرتاش

صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۴ آبان ۱۳۹۵) در ارتباط با «پرونده‌ی کوبانی» بازداشت شدند. این پرونده پس از اعتراضات گسترده در مناطق کوردستانی ترکیه در اکتبر ۲۰۱۴ در حمایت از شهر کوبانی گشوده شد.

در این پرونده، دمیرتاش به ۴۲ سال و یوکسک‌داغ به ۳۲ سال زندان محکوم شدند. با وجود آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون سه بار خواستار آزادی دمیرتاش شده، این احکام هنوز اجرا نشده است. انتظار می‌رود با آغاز فرایندهای جدید صلح در ترکیه، شماری از زندانیان سیاسی، از جمله دمیرتاش، آزاد شوند.