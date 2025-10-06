وزارت آموزش اقلیم کوردستان ۸,۵۰۰ کتاب درسی کوردی برای کودکان دیاسپورا ارسال کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان از توسعهی تدریس زبان کوردی برای کودکان مهاجر در خارج از کوردستان حمایت میکند
وزارت آموزش دولت اقلیم کوردستان، بنا به توصیه نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، هشت هزار و پانصد جلد کتاب درسی زبان کوردی را برای مدارس کوردی در کشورهای خارجی ارسال کرده تا به کودکان دیاسپورا خدمت کند.
وزارت آموزش دولت اقلیم کوردستان، یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، در اطلاعیهای اعلام کرد که در سه روز گذشته دو تن و ۳۲۰ کیلوگرم (معادل هشت هزار و ۵۰۰ جلد) کتاب درسی زبان کوردی توسط این وزارت و با هزینهی دولت اقلیم کوردستان از طریق پست به تعدادی از مدارس کوردی در سوئیس، نروژ، ایرلند، آلمان، بریتانیا، کانادا و آمریکا ارسال شده است.
این اطلاعیه همچنین اشاره کرد که بنا به فرمان مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، ادارهی آموزش خارج از کشور وابسته به وزارت آموزش دولت اقلیم کوردستان برای خدمترسانی به کودکان کورد در دیاسپورا و ایجاد مشارکتی مستحکم با کنفدراسیون جامعهی کوردی خارج از کشور، تأسیس شده است.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، روز یکشنبه، در شبکه اجتماعی (ایکس) نوشت: "جامعهی کوردی مقیم اروپا میتواند نقش مهمی در معرفی بیشتر مسئلهی کورد و حقوق مشروع مردم کوردستان ایفا کند."
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین ابراز امیدواری کرد که جامعهی کوردی مقیم اروپا فرهنگ و هویت ملی خود را حفظ کرده و به پلی برای ارتباط با کوردستان تبدیل شوند.