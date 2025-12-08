38 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رهبر دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، از جدایی‌طلبانی که در روزهای اخیر در یک تصرف تقریبا بدون خونریزی، پیشروی‌های ارضی بزرگی داشته‌اند، انتقاد کرد و آنها را تهدیدی برای ثبات کشور خواند.

هفته گذشته، شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات متحده عربی که خواهان احیای یمن جنوبی مستقل است، بخش‌های بزرگی از استان حضرموت را تصرف کرد و کنترل شهر کلیدی سیئون و همچنین میادین نفتی در منطقه عمدتا بیابانی را به دست گرفت.

شورای انتقالی جنوب بخشی از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی است که مجموعه‌ای از گروه‌های مخالف شورشیان حوثی یمن است.

حوثی‌ها بیشتر مناطق پرجمعیت کشور، از جمله صنعا، پایتخت، را در شمال و غرب کشور در اختیار دارند.

دولت تا حد زیادی دچار شکاف و ضعف است و پیشروی‌های شورای انتقالی جنوب نگرانی‌هایی را در مورد آغاز مجدد جنگ قدرت و اختلافات درون دولت ایجاد کرده است که می‌تواند به بی‌ثباتی در فقیرترین کشور شبه جزیره عربستان دامن بزند.

شورای انتقالی جنوب در جریان پیشروی‌های خود با مقاومت کمی روبرو شد. شورای انتقالی جنوب به خبرگزاری فرانسه گفت که در روزهای اخیر، برخی از رهبران محلی در استان المهره، منطقه‌ای وسیع در همسایگی عمان، نیز به اتحاد آنها پیوسته‌اند.

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری دولت، گفت:«اقدامات یکجانبه انجام شده توسط شورای انتقالی جنوب، نقض آشکار چارچوب مرحله انتقالی است.»

علیمی اقدامات شورای انتقالی جنوب را «تهدیدی مستقیم برای وحدت تصمیم‌گیری امنیتی و نظامی، که اقتدار دولت مشروع را تضعیف می‌کند، و تهدیدی جدی برای ثبات و آینده کل روند سیاسی» توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است که او با دیپلمات‌های خارجی در ریاض ملاقات کرده تا آنها را در مورد وضعیت مطلع کند.

شورای انتقالی جنوب عملا تقریبا تمام قلمرو کشور مستقل سابق یمن جنوبی را که اکنون می‌خواهند آن را احیا کنند، تحت کنترل خود درآورده است.

عمر البیض، نماینده ویژه عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه اکنون «استان‌های جنوب را از نظر نظامی و امنیتی کنترل می‌کند.»

او گفت که اقدامات اخیر آنها «برای تضمین ثبات و امنیت در جنوب؛ مقابله با گروه‌های افراطی مانند القاعده در شبه جزیره عربستان و قطع مسیرهای قاچاق که حوثی‌ها را تقویت می‌کنند» ضروری بوده است، که اشاره به القاعده در شبه جزیره عربستان دارد.

شورای هشت نفره قانون اساسی یمن بین اعضای تحت حمایت امارات و دیگران، از جمله علیمی، که مورد حمایت عربستان سعودی است، تقسیم شده است.

ریاض، با پیوستن ابوظبی، در سال ۲۰۱۵ ائتلافی را برای حمایت از دولت تشکیل داد، اما نتوانست حوثی‌ها را بیرون براند.

از زمان آتش‌بس در سال ۲۰۲۲، جنگ تا حد زیادی متوقف شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن