مسرور بارزانی در اربیل با حیدر عبادی دیدار کرد

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در اربیل با حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر، دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست "آخرین تغییرات و تحولات وضعیت عمومی عراق و روابط اقلیم کوردستان با دولت فدرال" مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این بیانیه گفته شده است که طرفین "بر اهمیت حل مشکلات بر اساس قانون اساسی و احترام به کیان فدرالی اقلیم کوردستان تأکید کردند. افزون بر این، آنان درباره‌ی آمادگی‌ها برای انتخابات مجلس نمایندگان نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند."