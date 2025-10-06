هندرین ورتی: با گستردهتر شدن اختلافات جهانی قیمت طلا افزایش پیدا میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اتحادیه طلافروشان اربیل، میگوید که با گستردهتر شدن اختلافات جهانی، قیمت طلا افزایش پیدا میکند و بیشتر مردم و کشورها به خرید طلا روی آوردهاند.
دوشنبه ۶ اکتبر، هندرین ورتی، رئيس اتحادیه طلافروشان اربیل به کوردستان۲۴ گفت: برای اولین بار است که قیمت طلا تا این اندازه افزایش پیدا میکند که یک مثقال طلای ۲۱ عیار برابر است با ۸۰۰ هزار دینار و یک مثقال طلای ۲۲ عیار برابر است با ۸۳۸ هزار دینار. یک مثقال طلای ۱۸ عیار هم برابر شده با ۶۸۵ هزار دینار و قیمت یک اُنس طلا به سه هزار و ۹۴۷ دلار رسیده است.
وی افزود: تحولات سیاسی و اقتصادی این هفته تا روز جمعه، همچنین کاهش درصد سود در آمریکا، موجب افزایش قیمت طلا میشوند.
او گفت: کشورهای جهان و بانکهای بازرگانی و مردم عادی به خرید طلا روی آوردهاند، به خصوص که میدانند احتمال وقوع جنگ بین روسیه و ناتو در حال افزایش است.
رئیس اتحادیه طلافروشان اربیل، تعطیل شدن دولت آمریکا و کاهش درصد سود بانکی در آن کشور را عامل دیگری برای افزایش قیمت طلا دانست. او گفت: در صورت کاهش تنشها در جهان، قیمت طلا هم تغییر میکند و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.