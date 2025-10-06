آدریان نایسلستنین: هلند از اقلیم کوردستان برای صنعتیسازی محصولات و صادرات آن حمایت میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول هلند در اقلیم کوردستان، میگوید که کشورش از اقلیم برای صنعتیسازی محصولات و صادرات آن، حمایت میکند. او تاکید کرد که اقلیم به داشتن محصولات بسیار با کیفیت معروف شده است.
دوشنبه ۶ اکتبر، آدریان نایسلستنین، سرکنسول هلند در اقلیم کوردستان در مصاحبه با کوردستان۲۴، گفت که کشورش روابط و هماهنگی محکمی با اقلیم کوردستان دارد و این برای توسعه اقتصادی و بازرگانی ضروری است. او با اشاره به اینکه در کوردستان فرصتهای بسیاری وجود دارند، تاکید کرد که توسعه به آرامش نیاز دارد.
وی افزود: در اقلیم کوردستان ثبات بسیار خوبی وجود دارد. ما از لحاظ نظامی هم با اقلیم هماهنگی داریم. دولت و ریاست اقلیم با نخستوزیر هلند روابطی قوی دارند. کوردهای بسیاری در هلند زندگی میکنند و روابط بسیار خوبی با هلندیها دارند و روابط اجتماعی قوی است.
این دیپلمات هلندی گفت: ما با اقلیم کوردستان نقاط مشترک داریم، روابط بین شهروندان اقلیم و هلند، فرصتهای بازرگانی فراهم کرده است و سرمایهگذاران هلندی به اقلیم کوردستان میآیند و میخواهند که روابط را محکمتر کنند. کوردها نیز همانطور به هلند سفر میکنند.
همچنین تاکید کرد: هلند یکی از شرکای بزرگ اروپا با اقلیم کوردستان و عراق است. اقلیم و هلند روابطی تاریخی دارند. در جنگ با داعش همکاری داشتیم و در بخش کشاورزی هماهنگی قوی داریم.
آدریان در ادامه گفت: در تبادل دانش کشاوزری و تشویق کشاورزان روابط گستردهای داریم. انتقال تجربیات هلند به اقلیم کوردستان در بخش کشاورزی از همکاریهای مهمی است که با دولت اقلیم و کشاورزان کوردستان داریم.
سرکنسول هلند توضیح داد: در کابینه نهم دولت اقلیم شاهد توسعه بخش کشاورزی بودهایم، اما هنوز فرصتهای بزرگتری وجود دارند که روی آنها کار انجام شود. لازم است که دولت اقلیم برای تنوعبخشی اقتصادی تلاش کند که فرصتهای شغلی بیشتری فراهم میکند، پول نقد وارد بازار میکند. طرحهای کشاورزی موجب توسعه مستمر اقتصادی میشوند. ما میخواهیم در این راستا کمک کنیم.
او گفت: عراق با چالش بزرگ امنیت غذایی مواجه است. حدود پنج میلیارد دلار، هزینه تامین امنیت غذایی میشود. لازم است میزان تولید افرایش پیدا کند. امنیت غذایی به تامین مواد غذایی محدود نمیشود. باید فرصت شغلی ایجاد کرد، برای تقویت اقتصاد تلاش کرد. اقلیم کوردستان در گذشته چیپس وار میکرد، اما اکنون سیبزمینی صادر میکند. این یک تحول است.
سرکنسول هلند در اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد: میتوان کشاورزی را به منبع درآمد تبدیل کرد به طوریکه جایگزین انرژی شود، این یک هدف است که برای رسیدن به آن باید اقتصاد متنوع شود. اقلیم کوردستان به داشتن محصولات کشاورزی باکیفیت بسیار معروف است. من طعم انار حلبچه و عسل باکیفیت کوردستان را چشیدهام. باید برای صنعتیسازی و صادرات آن تلاش کرد. ما در این راستا با اقلیم کوردستان همکاری میکنیم.
ب.ن