40 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان پیشبینی کرد که آرای حزب متبوع در انتخابات مجلس نمایندگان عراق افزایش پیدا کند. او گفت که پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان می‌خواهند یک کابینه قوی تشکیل دهند.

علی حسین سورچی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت که تبلیغات انتخاباتی را برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق آغاز کرده‌اند و در آن پیام پارت دموکرات کوردستان و پرزیدنت مسعود بارزانی را مبنی قرار داده‌اند که بر یک انتخابات متمدنانه تاکید دارد.

وی افزود که پارت دموکرات به مبارزات و مواضع ملی خود متکی است و در حکمرانی و خدمت به کوردستان و در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای موفق عمل کرده است.

او همچنین تاکید کرد که رهبران پارت دموکرات کوردستان به نحو تاثیرگذار در بغداد از حقوق هموطنان کورد دفاع کرده‌اند و پارت دموکرات و پرزیدنت بارزانی در خط مقدم دفاع از حقوق مردم کوردستان بوده‌اند.

علی حسین با اشاره به اینکه پرزیدنت بارزانی اهمیت بسیاری به مناطق حلبچه، گرمیان و سلیمانیه می‌دهد و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان چند بار به آن مناطق سفر کرده است، گفت که می‌خواهند سطح خدمات‌رسانی در آن مناطق را افزایش دهند.

او با بیان اینکه در انتخابات پارلمان کوردستان آرای پارت دموکرات به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، پیشبینی کرد که در این انتخابات آرای آن حزب افزایش بیشتری داشته باشد.

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان گفت که نشست‌های پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم ادامه دارند و می‌خواهند یک کابینه قوی تشکیل دهند.

ب.ن