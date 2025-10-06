پرزیدنت بارزانی و حیدر عبادی تحولات سیاسی عراق را بررسی کردند

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و حیدر عبادی، تحولات سیاسی عراق و منطقه را بررسی کرده و در مورد هماهنگی بین نیروهای سیاسی عراق توافق نظر داشتند.

روز دوشنبه ۶ اکتبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی در این دیدار در خصوص تحولات و پیشامدهای سیاسی عراق و منطقه گفت‌وگو شد و انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان عراق مورد توجه قرار گرفت.

در بیانیه بارگاه بارزانی آمده است که دو طرف در مورد هماهنگی بین نیروهای سیاسی عراق، توافق نظر داشته‌اند.

ب.ن