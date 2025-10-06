6 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – شورای سوریه دموکرات، انتخابات پارلمانی آن کشور را مردود دانست و می‌گوید که این انتخابات همه جوامع سوریه را نمایندگی نمی‌کند و آن را مشروع نمی‌داند.

دوشنبه ۶ اکتبر، شورای سوریه دموکرات در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات پارلمانی آن کشور، مطالبات مردم را بازتاب نمی‌دهد و همه مناطق و جوامع کشور را نمایندگی نمی‌کند.

بر پایه بیانیه: این گونه انتخابات نمایشی هستند و به جای اینکه موجب همبستگی میهنی و آشتی ملی شوند، اختلافات در جامعه سوریه را عمیق‌تر می‌کنند.

در بیانیه آمده است: سوری‌ها خواستار برگزاری یک انتخابات واقعی هستند، به طوریکه بیانگر مطالبات آنها باشد و همه جوامع را نمایندگی کند. زیرا این یک حق ملی است که نباید کنار گذاشته شود یا از آن گذشت. این مطالبات ریشه‌ای موجب تشکیل یک دولت متحد و دموکرات بر مبنای عدالت، حق شهروندی و برابری برای همه سوری‌ها خواهند شد.

شورای سوریه دموکرات در پایان بیانیه تاکید کرده است: انتخاباتی که همه سوری‌های داخل و خارج کشور را شامل نشود و تحت نظارت بین‌المللی برگزار نشود، مشروع نیست.

ب.ن