ترامپ برای شرکت در اجلاس سران کشورها در شرم‌الشیخ برای امضای صلح اسرائیل و حماس بە خاورمیانه سفر کرده است

3 ساعت پیش

اولین آزادی گروگان‌ها با ورود رئیس‌جمهور آمریکا به اسرائیل هم‌زمان شد؛ در حالی که رهبران جهان برای امضای تضمین آتش‌بس غزه در مصر آماده می‌شوند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، با هواپیمای ایر فورس وان وارد اسرائیل شد. این سفر هم‌زمان با بازگشت اولین گروه از گروگان‌های اسرائیلی به خانه‌هایشان از غزه، پس از دو سال اسارت و در چارچوب یک توافق آتش‌بس تاریخی برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حماس، صورت گرفت.

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور آمریکا

ترامپ در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال رسمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، قرار گرفت. این بازدید اولین مرحله از سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا است که شامل سفر به مصر نیز می‌شود. او در مصر ریاست مشترک یک نشست صلح مهم در شرم‌الشیخ را بر عهده خواهد داشت که هدف آن تحکیم آتش‌بس و تعیین نقشه راه برای آینده پس از جنگ غزه است.

آغاز تبادل گروگان‌ها و زندانیان

ارتش اسرائیل تأیید کرد که حماس صبح دوشنبه اولین گروه متشکل از هفت نفر از ۲۰ گروگان زنده را در شهر غزه به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه اسرائیل، گروگان‌های آزاد شده عبارتند از: گای گیلبوآ دلال، ایتان مور، متان آنگرست، آلون اوهل، گالی، زیو برمن و عمری میران.

آزادی این گروگان‌ها با جشن و شادی گسترده در سراسر اسرائیل همراه بود و جمعیت زیادی در تل‌آویو برای ابراز خوشحالی و همبستگی با خانواده‌های گروگان‌ها تجمع کردند.

بر اساس شرایط آتش‌بس، حماس قرار است در مجموع ۴۷ گروگان اسرائیلی (زنده و درگذشته) را در ازای آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی و ۱۷۰۰ نفر از ساکنان غزه که از زمان آغاز جنگ توسط اسرائیل بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

همچنین انتظار می‌رود حماس بقایای یک سرباز اسرائیلی کشته شده در درگیری سال ۲۰۱۴ را نیز تحویل دهد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که زندانیان فلسطینی پس از تأیید اسرائیل مبنی بر ورود ایمن تمامی گروگان‌های آزاد شده به خاک اسرائیل، آزاد خواهند شد.

واکنش‌ها به آزادی گروگان‌ها

"انجمن خانواده‌های گروگان‌ها و مفقودین"، یک گروه فعال برجسته، از آزادی اولیه استقبال کرد اما متعهد شد که به تلاش‌های خود ادامه دهد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: "مبارزه ما به پایان نرسیده است. این مبارزه تا زمانی که آخرین گروگان پیدا و برای دفن مناسب بازگردانده نشود، پایان نخواهد یافت. این وظیفه اخلاقی ماست. تنها در آن صورت مردم اسرائیل کامل خواهند شد."

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که به چندین گروگان که هنوز در غزه نگهداری می‌شوند، اجازه داده شده است تا تماس‌های تصویری کوتاهی با خانواده‌های خود برقرار کنند. این اقدام توسط منابع حماس و انجمن خانواده‌های گروگان‌ها تأیید شد. ویدئوهای منتشر شده توسط این گروه، تبادلات احساسی بین بستگان و گروگان‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند را نشان می‌دهد.

نشست صلح غزه در مصر

سفر ترامپ به اسرائیل پیش از نشست سطح بالای شرم‌الشیخ در مصر، برگزار می‌شود. در این نشست، بیش از ۲۰ رهبر جهان برای تأیید رسمی آتش‌بس و بحث درباره بازسازی غزه گرد هم خواهند آمد.

ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: "این گردهمایی با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز عصر جدیدی از امنیت منطقه‌ای است."

بر اساس منابع دیپلماتیک، ایالات متحده، مصر، قطر و احتمالاً ترکیه سندی را برای تضمین توافق آتش‌بس امضا خواهند کرد. نه اسرائیل و نه حماس در این نشست شرکت نخواهند کرد، اگرچه هر دو از طریق میانجی‌ها شرایط آتش‌بس را پذیرفته‌اند.

از جمله رهبران جهانی که انتظار می‌رود در این نشست شرکت کنند، می‌توان به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اشاره کرد. با این حال، ایران از اعزام نماینده خودداری کرده است.

حماس و آینده غزه

یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه "کنترل نوار غزه را واگذار کرده" و با آتش‌بس بلندمدت موافقت کرده است، در حالی که تأکید کرد "بخشی اساسی از بافت فلسطینی" باقی می‌ماند. یکی دیگر از مقامات ارشد حماس، احتمال خلع سلاح را رد کرد و گفت که چنین گامی "غیرممکن" است.

بر اساس چارچوب پس از جنگ که مورد حمایت آمریکا است، انتظار می‌رود یک نهاد بین‌المللی بر بازسازی و اداره روزمره غزه نظارت کند که توسط یک نیروی امنیتی تحت رهبری اعراب پشتیبانی می‌شود.

کمک‌های بشردوستانه از روز یکشنبه به غزه سرازیر شد و بیش از ۲۰۰ کامیون – شامل محموله‌های سوخت و گاز پخت و پز – از طریق گذرگاه کرم شالوم عبور کردند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه مشاهده کرد که کاروان‌ها قبل از بازگشت به مصر، محموله‌ها را تخلیه می‌کردند.

پس از آتش‌بس، صدها هزار فلسطینی به شهر غزه بازگشته‌اند که بخش زیادی از آن ویران شده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلام کرد که تا عصر شنبه بیش از نیم میلیون نفر بازگشته‌اند.

آتش‌بس و آزادی اولیه گروگان‌ها نقطه عطفی حیاتی در تلاش‌ها برای پایان دادن به یکی از مرگبارترین درگیری‌های منطقه در دهه‌های اخیر است. جنگی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، زمانی که شبه‌نظامیان حماس حمله‌ای غافلگیرکننده به جنوب اسرائیل انجام دادند و بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشتند و حدود ۲۵۰ گروگان گرفتند. در حمله متعاقب اسرائیل، بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۷۰۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند.

در حالی که ترامپ مأموریت صلح منطقه‌ای خود را آغاز می‌کند، جهان با دقت نظاره‌گر است تا ببیند آیا این آتش‌بس شکننده می‌تواند پایدار بماند و آیا وعده ثبات و بهبود برای غزه و اسرائیل سرانجام می‌تواند شکل بگیرد.