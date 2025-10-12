دیدهبان سبز عراق: بغداد در مذاکرات آب با ترکیه شکست خورد
دیدهبان سبز عراق اعلام کرد که عراق در مذاکرات اخیر خود با ترکیه برای حل مسئلهی آب شکست خورده است
دیدهبان سبز عراق در بیانیهای فاش کرد که در آخرین نشست میان عراق و ترکیه در مورد فعالسازی مجدد توافق آب که جمعهی گذشته برگزار شد، تلاشهای عراق برای دستیابی به سهم آب مشخص از ترکیه با شکست مواجه شده است، زیرا ترکیه به طور مداوم به عراق وعده میدهد و آنها را اجرا نمیکند.
در این بیانیه آمده است که ترکیه تلاش میکند عراق را به گدایی آب بکشاند، زیرا عراق به دلیل کمآبی با بحرانی عمیق روبرو شده است. همچنین، آبی که در سالهای گذشته به عراق رها میشد، در تولید محصولات کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار میگرفت. به همین دلیل، اکنون رهاسازی آن آب متوقف یا کاهش یافته است، زیرا ترکیه محصولات خود را به عراق صادر میکند و از این رو بیم آن دارد که اگر عراق آب کافی داشته باشد، از آن در تولید محصولات کشاورزی استفاده کند و در آن صورت واردات از ترکیه کاهش یابد.