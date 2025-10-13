حماس هفت گروگان اسرائیلی را آزاد کرد

حماس در چارچوب مرحله‌ی اول توافق آتش‌بس غزه هفت گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ بین‌المللی تحویل داد

4 ساعت پیش

صلیب سرخ بین‌المللی اعلام کرد که جنبش حماس هفت گروگان اسرائیلی را به تیم‌های این سازمان تحویل داده است.

روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، صلیب سرخ بین‌المللی گزارش داد که ساعت ۸:۰۰ صبح امروز، هفت گروگان اسرائیلی که توسط جنبش حماس آزاد شده‌اند، تحویل گرفته شده‌اند. پیش از این، حماس اسامی ۲۰ نفر از گروگان‌هایی را که قرار بود بر اساس مرحله اول توافق آتش‌بس غزه با اسرائیل آزاد شوند، منتشر کرده بود.

اسامی گروگان‌های آزاد شده

گروگان‌ها شامل ابراهام کوبرشتاین، افیتار داوید، یوسف حایم اوحانا، سیگیو کالون، افیناتان اور، الکانا بوحبوت، ماکسیم هیرکین، نمرود کوهن، متان چنگجاور، داوید کونیو، ایتان هورن، متان اینگریست، ایتان مور، زیف بیرمان، غالی بیرمان، عمری میران، الون اوهل، گای جلبوغ دلال، روم براسلاویسکی و آریل کونیو هستند.

جزئیات توافق آتش‌بس

بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مرحله اول توافق آتش‌بس، اسرائیل ۲۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی و ۱۷۰۰ فلسطینی دیگر را آزاد می‌کند و در مقابل، جنبش حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد.