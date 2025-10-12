تبادل اسرا و زندانیان میان اسرائیل و حماس آغاز  شد

دولت اسرائیل تغییرات کوچکی در لیست زندانیان فلسطینی اعلام کرد که بخشی از توافق آتش‌بس است.

39 دقیقه پیش

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این تغییرات شامل حذف نام ۷ کودک خردسال، اضافه شدن ۲ زن و تغییر نام‌های دیگری به دلایل "امنیتی" بوده است. همچنین، دولت اسرائیل ۵ نام را به عنوان ذخیره در صورت نیاز به اصلاحات بیشتر تأیید کرده است.

ارتش اسرائیل رسماً به خانواده‌های اسرا اطلاع داده است که روند آزادی در دو مرحله انجام خواهد شد و از آن‌ها خواسته است که ساعت ۷:۳۰ صبح در پایگاه نظامی "ریعیم" حضور یابند.

یک منبع عالی‌رتبه در جنبش حماس به شبکه‌ی الجزیره اعلام کرده است که این جنبش در حال تماس با میانجی‌گران برای نهایی کردن لیست زندانیان است، با وجود اینکه با مخالفت اسرائیل بر سر برخی نام‌ها مواجه شده‌اند.

این منبع تأکید کرد که جناح‌ها تعهد خود را به توافق تجدید کرده و آماده‌سازی‌ها برای تحویل اسرای زنده‌ی اسرائیلی را که از سه محور مختلف در نوار غزه انجام خواهد شد، به پایان رسانده‌اند.

بازگرداندن اجساد

در مورد اجساد کشته‌شدگان، سازمان پخش اسرائیل اعلام کرده است که پس از آزادی اسرای زنده، اسرائیل در ازای هر جسد اسرائیلی، اجساد ۱۵ شبه‌نظامی حماس را آزاد خواهد کرد. یک تیم مشترک از اسرائیل، آمریکا، مصر، ترکیه، قطر و صلیب سرخ بر شناسایی اجساد نظارت خواهند کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بازگشت اسرا را "رویدادی تاریخی" توصیف کرد، اما تأکید کرد که "جنگ به پایان نرسیده است" و اسرائیل همچنان با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو است.

چهارچوب کلی توافق

این تبادل، مرحله‌ی اول توافقی است که روز پنجشنبه‌ی گذشته (تاریخ میلادی و شمسی نامشخص است) توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام شد و با میانجی‌گری ترکیه، مصر و قطر به انجام رسید. این توافق شامل موارد زیر است:

- آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی که محکومیت حبس ابد دارند.

- آزادی تقریباً ۱۷۰۰ فلسطینی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) دستگیر شده‌اند.

- در مقابل، آزادی ۴۸ اسیر اسرائیلی در غزه، که تل‌آویو تخمین می‌زند ۲۰ نفر از آن‌ها زنده باشند.

این در حالی است که بیش از ۱۱ هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، با شرایط سختی روبرو هستند.

بامداد روز پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل و حماس تمامی بندها و مفاد مرحله‌ی اول توافق غزه را امضا کردند که شامل توقف جنگ، آزادی اسرای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ارسال کمک‌ها به غزه است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که "نتانیاهو و ترامپ به این مناسبت به یکدیگر تبریک گفته‌اند."

خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) گزارش داده است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، تعداد افرادی که در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند به ۶۷ هزار و ۲۵۲ نفر رسیده است که اکثر آن‌ها زن و کودک هستند. همچنین ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند. هنوز تعداد زیادی از قربانیان زیر آوار باقی مانده‌اند.