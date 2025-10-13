مسرور بارزانی در اربیل با دیوید پترائوس دیدار کرد

مسرور بارزانی و پترائوس بر حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در دیدار با دیوید پترائوس، مدیر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، وضعیت منطقه را بررسی و بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش تأکید کرد.

دفتر رئیس دولت اقلیم کوردستان امروز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، با ژنرال دیوید پترائوس، مدیر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار کرده است.

در این دیدار، وضعیت کلی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، تبادل نظر درباره‌ی تحولات و پیشرفت‌های اوضاع سوریه و خاورمیانه به طور کلی صورت پذیرفت. در همین راستا، بر اهمیت حفظ صلح، امنیت و ثبات در منطقه تأکید شد.