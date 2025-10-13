ترامپ پیش از ورود به خاورمیانه پایان جنگ را اعلام کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مسیر خاورمیانه اعلام کرد که جنگ اسرائیل و حماس به پایان رسیده است

4 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در زمان حرکت به سمت خاورمیانه اظهار داشت که جنگ اسرائیل و حماس به پایان رسیده است.

او پیش از رسیدن به اجلاس شرم‌الشیخ، چند ساعتی در اسرائیل خواهد ماند و سپس برای امضای توافقنامه صلح میان اسرائیل و حماس به مصر می‌رود.

سفر ترامپ به خاورمیانه

امروز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، دونالد ترامپ از واشنگتن به سمت خاورمیانه حرکت کرد. او در پاسخ به خبرنگاران در هنگام رسیدن به هواپیمای اختصاصی خود گفت که جنگ میان اسرائیل و حماس به پایان رسیده است.

ترامپ همچنین اشاره کرد که سفرش به خاورمیانه بسیار خوب خواهد بود و چند ساعتی در اسرائیل اقامت خواهد داشت. این اولین سفر ترامپ به اسرائیل از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری اوست.

چالش‌های امنیتی آینده

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود که در آینده با چالش‌های بیشتری، به ویژه از نظر امنیتی، مواجه خواهیم شد و برخی از دشمنان ما قصد دارند دوباره به ما حمله کنند.

برنامه‌های ترامپ در اسرائیل و مصر

دونالد ترامپ در طول سفر خود، پیش از شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ، ابتدا در اسرائیل فرود می‌آید و در یکی از کنیسه‌ها سخنرانی خواهد کرد. او در همین مکان با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی دیدار می‌کند.

ترامپ اظهار داشت که تضمین‌های شفاهی از اسرائیل و حماس برای توافق و پایان دادن به جنگ دریافت کرده است. او افزود: "من باور ندارم که هیچ‌کدام از آن‌ها بخواهند مرا شرمنده کنند، هرچند در برخی مسائل با یکدیگر هم‌عقیده نیستیم، اما روابط من با نتانیاهو بسیار خوب است."

او همچنین ابراز تمایل کرد که از نوار غزه بازدید کند و امیدوار است که هرچه زودتر یک شورای صلح به رهبری او در غزه تشکیل شود تا صلح در این منطقه برقرار گردد.

واکنش حماس و اسرائیل به اجلاس صلح

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، جنبش حماس اعلام کرد که در نشست شرم‌الشیخ شرکت نخواهد کرد.

همچنین، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل نیز اعلام کرد که هیچ مقام یا هیئتی از این کشور برای شرکت در نشست سران کشورها در مورد مسئله صلح با حماس به مصر نخواهد رفت.

سخنان نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود برای خانواده‌های گروگان‌ها گفت که بازگشت گروگان‌ها از غزه به اسرائیل یک رویداد تاریخی است. او افزود: "ما به پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌ایم که تمام جهان را شگفت‌زده کرده است. می‌خواهم به شما بگویم که هر کجا جنگیده‌ایم، پیروز شده‌ایم، اما برای اسرائیل، جنگ هنوز به پایان نرسیده است."

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قرار است امروز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، اجلاس بین‌المللی آتش‌بس غزه میان اسرائیل و حماس با حضور بیش از ۲۰ رئیس‌جمهور و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شرم‌الشیخ مصر برگزار شود.