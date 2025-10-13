مظلوم عبدی، فرمانده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، از دستیابی به توافق اولیه‌ی ادغام نیروهای خود در وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه خبر داد

5 ساعت پیش

فرمانده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کرد که بر سر سازوکار ادغام نیروهای خود در نهادهای دولتی به توافق اولیه دست یافته‌اند. مظلوم عبدی، فرمانده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت که با مقامات دولت سوریه به «توافق اولیه‌ای» درباره‌ی سازوکار ادغام نیروهایشان در وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه دست یافته‌اند. وی همچنین اشاره کرد که گفت‌وگوها میان دو طرف در دمشق ادامه دارد.

مظلوم عبدی افزود: «آنچه در گفت‌وگوهای اخیر ما در دمشق جدید است، وجود اراده‌ی مشترک و قوی برای تسریع در اجرای شروط توافق است.» وی خاطرنشان کرد که مهم‌ترین نکته، دستیابی به تفاهم اولیه‌ای درباره‌ی سازوکار یکپارچه‌سازی نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیت داخلی «کورد» در چارچوب وزارتخانه‌های دفاع و کشور است.

به گفته‌ی عبدی، هیئت‌های نظامی و امنیتی قسد اکنون در دمشق هستند تا سازوکار ادغام خود را با وزارتخانه‌های دفاع و کشور بررسی کنند. در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نقش ترکیه، فرمانده‌ی قسد گفت: «هرگونه موفقیت در مذاکرات قطعاً به نقش ترکیه بستگی دارد» و ابراز امیدواری کرد که این کشور «نقشی حمایتی و مشارکتی در روند مذاکرات جاری ایفا کند.»

مظلوم عبدی همچنین اشاره کرد: «ما خواستار یک سیستم غیرمتمرکز در سوریه هستیم، اما این موضوع هنوز پذیرفته نشده است زیرا بر سر آن به توافق نرسیده‌ایم.» وی افزود که هنوز در حال گفت‌وگو بر سر دیدگاه‌های مشترکی هستند که برای همه قابل قبول باشد. او تأکید کرد که «نقاط مشترک ما بیشتر از نقاط اختلاف است» و توضیح داد: «ما بر سر یکپارچگی خاک سوریه، وحدت ملی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و مبارزه با تروریسم هم‌عقیده‌ایم.»

روز چهارشنبه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از نیروهای دموکراتیک سوریه خواست «به تعهدات خود پایبند باشند و ادغام خود را با نهادهای دولتی تکمیل کنند.»

تعداد نیروهای مسلح و امنیتی اداره‌ی خودگردان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر است. مظلوم عبدی و احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در تاریخ ۱۰ مارس (۲۰ اسفند) توافقی را امضا کردند که شامل چندین بند بود؛ بارزترین آن‌ها یکپارچه‌سازی نهادهای مدنی و نظامی وابسته به اداره‌ی خودگردان با نهادهای ملی بود، اما دیدگاه‌های متفاوت میان دو طرف مانع از پیشرفت و اجرای این توافق شده است.