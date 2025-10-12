واشنگتن با طرح انتقال تسلیحات حزبالله به عراق مخالفت کرد
آمریکا بر خلع سلاح تمامی نهادهای موازی با دولتها که در محور ایران فعالیت میکنند، اصرار دارد
منابع لبنانی و عراقی گزارش دادهاند که میانجیها طرحی را برای انتقال تسلیحات راهبردی حزبالله لبنان به عنوان «ودیعه» نزد یک طرف «ضامن» در عراق بررسی کردهاند، اما واشنگتن این پیشنهاد را به طور قاطع رد کرده است.
به گزارش "شرقالاوسط"یک منبع عراقی به این روزنامه گفت: «پیشنهادی بین شخصیتهای لبنانی و عراقی مورد بحث قرار گرفت که شامل تحویل سلاح حزبالله به یک طرف شیعه ضامن بود که میتوانست با آمریکاییها مذاکره کند.» با این حال، واشنگتن پیامی قاطع ارسال کرده و اعلام کرده است که بر خلع سلاح تمامی نهادهای موازی با دولتها که در محور ایران فعالیت میکنند، اصرار دارد.
شکایت لبنان از اسرائیل به شورای امنیت
در همین حال، در بیروت اعلام شد که پس از حملات ویرانگر اسرائیل به منطقه المسیلح در جنوب لبنان، شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به «الشرق الاوسط» گفت: «آتش اسرائیل که این حجم از تجهیزات و ماشینآلاتی را که ما به شدت برای بازسازی شهرهایمان به آنها نیاز داریم، از بین برد، ما را از اصرارمان بر بازسازی آنها باز نخواهد داشت.»