عضویت رسمی دولت اقلیم کوردستان در اتحادیهی بینالمللی حفاظت از طبیعت
دولت اقلیم کوردستان با اعلام عضویت رسمی در اتحادیهی بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، این گام را تاریخی و نشانهی پیوستن به جامعهی جهانی در تلاش برای حفظ محیط زیست دانست
دولت اقلیم کوردستان روز سهشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیهای با افتخار اعلام کرد که به طور رسمی به عضویت اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) درآمده است.
این بیانیه، این رویداد را "گامی تاریخی" توصیف کرد که اقلیم کوردستان را در ردیف جامعهی جهانی قرار میدهد. اعلام این خبر در کنگرهی جهانی اتحادیهی بینالمللی حفاظت از طبیعت در ابوظبی صورت گرفت؛ جایی که کشورها، دانشمندان و مقامات حوزهی محیط زیست از سراسر جهان گرد هم آمده بودند تا اولویتهای حفاظت از طبیعت و محیط زیست را در سطح جهانی تعیین کنند.