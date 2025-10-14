نچیروان بارزانی در مراسم روز تولد پادشاه بریتانیا حضور یافت

51 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در مراسم روز تولد پادشاه چارلز، پادشاه بریتانیا در اربیل، حضور یافت و تاج گل ریاست اقلیم کوردستان را تقدیم کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در مراسم روز تولد پادشاه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا در اربیل شرکت کرد.

در این مراسم که با حضور نماینده پرزیدنت مسعود بارزانی و سفیر بریتانیا در عراق و شماری از مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان در اربیل برگزار شد، رئیس اقلیم کوردستان برای پادشاه آرزوی طول عمر و برای بریتانیا آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم تاج گل ریاست اقلیم کوردستان، تقدیم شد.

ب.ن