52 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو ریاست مشترک دم‌پارتی، خواستار توجه به دیدگاه‌های رهبر زندانی پ.ک.ک، و آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش شد.

تونجر باکرهان، عضو ریاست مشترک حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها – دم‌پارتی، امروز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر در نشست هفتگی این حزب در پارلمان ترکیه، لازم دانست که دیدگاه‌های عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک در روند جدید صلح در ترکیه مورد توجه قرار گیرند و صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کورد از زندان آزاد شود.

وی افزود که مردم از پارلمان انتظار دارند در فصل جدید کاری خود برخی قوانین را اصلاح کند و همه توقع دارند که اقدامات لازم انجام شوند.

همچنین تاکید کرد:«بیایید امسال را در پارلمان به سال حل مسائل تاریخی ترکیه تبدیل کنیم. با دیدار با اوجالان پایه‌های حل مسائل محکم‌تر خواهند بود.»

باکرهان گفت:«خواستار شهروندی با حقوق یکسان هستیم و از منظر قانون همه یکسان باشند و قانون حاکم باشد و قیم (سرپرست قانونی) کنار گذاشته شود و به تحصیل به زبان مادری اجازه داده شود.»

عضو ریاست مشترک دم‌پارتی، خواستار اصلاح سریع قوانین پایه‌ای شد به خصوص قانون مبارزه با تروریسم، قانون مجازات و اجرای مجازات، آزاد کردن زندانیان سیاسی و بیمار و بازگرداندن سریع افرادی که به دلایل سیاسی ناچار به ترک کشور شده‌اند.

ب.ن