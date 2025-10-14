2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نیچروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر در جریان گردهمایی انتخاباتی این حزب در اربیل سخنرانی کرد و خواستار اتحاد احزاب کورد و ایجاد یک نیابت قوی در بغداد برای حفاظت از حقوق مردم اقلیم کوردستان شد.

بارزانی از تجمع بزرگ هواداران استقبال و تاکید کرد که بسیاری از مسائل جاری بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال، ناشی از عدم اجرای قانون اساسی عراق است. او بر لزوم رعایت قانون اساسی به عنوان پایه و اساس حل اختلافات و تضمین عدالت برای همه جوامع عراق تاکید کرد.

بارزانی گفت:"در این مرحله حساس، قانون اساسی باید اجرا شود. برای احقاق حقوق مردم کورد، باید در بغداد متحد و قوی باشیم."

او با قدردانی از هواداران پارت دموکرات کوردستان، نقش آنها را در موفقیت انتخاباتی قبلی حزب خود ستود. او با بیان اینکه «شما پارت دموکرات کوردستان را به کسب ۸۰۰ هزار رای رسانده‌اید، و این بار هدف ما رسیدن به کسب یک میلیون رای است»، از رای‌دهندگان خواست تا برای انتخابات مجلس آینده عراق بسیج شوند.

او با نقل قول از پرزیدنت مسعود بارزانی، افزود: «پرزیدنت بارزانی به ما آموخته است که پارت دموکرات کوردستان یک ابزار است و کوردستان هدف اصلی همه ماست.»

بارزانی پارت دموکرات کوردستان را نمادی از پیشرفت و افتخار در تاریخ نوین کوردستان توصیف کرد. او با اشاره به اینکه مردم کورد ماموریت توسعه و ثبات را به پارت دموکرات کوردستان سپرده‌اند، گفت:«هر جا که پارت دموکرات کوردستان حضور داشته باشد، رفاه وجود دارد.»

او با برجسته کردن دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان، اظهار داشت:«آنچه پارت دموکرات کوردستان در اربیل انجام می‌دهد، کم نیست؛ این مایه افتخار همه اعضا و حامیان دولت اقلیم کوردستان است. رفاه به دست آمده کنونی، تنها آغاز کاری است که دولت در آینده برای اقلیم انجام خواهد داد.»

او تاکید کرد که صلح، امنیت و همزیستی همچنان سنگ بنای دیدگاه و رهبری پارت دموکرات کوردستان هستند و پیشرفت سیاسی در عراق باید از طریق روش‌های دموکراتیک حاصل شود. او با تشویق شهروندان به شرکت در انتخابات پیش‌رو گفت:«حل مسائل و پیشبرد روند سیاسی در عراق باید از طریق صندوق‌های رای انجام شود.»

بارزانی در پایان سخنان خود تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان ضامن دستاوردهای مردم کورد در بغداد است. او اعلام کرد:«اگر پارت دموکرات کوردستان در بغداد قوی باشد، کوردستان قوی خواهد بود.» او از همه احزاب کورد خواست که در پایتخت عراق متحد شوند تا از حقوق شهروندان اقلیم کوردستان محافظت کنند.

ب.ن