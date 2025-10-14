1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق، می‌گوید که تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتِ اقلیم کوردستان از طریق آن شرکت به فروش رسیده است. او تاکید کرد که توافق اخیر بین اربیل و بغداد در خصوص نفت، پس از سه ماه دیگر تمدید می‌شود.

سه‌شنبه ۱۴ اکتبر، حمدی شنگالی، معاون مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو، در اظهاراتی رسانه‌ای، گفت: صادرات نفت اقلیم کوردستان، بدون هیچ مشکلی از بندر جیحان ترکیه ادامه دارد و میزان تولید به طور روزانه افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود که تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتِ اقلیم کوردستان از طریق شرکت سومو به فروش رسیده است.

همچنین تاکید کرد: توافق بین اربیل و بغداد در خصوص نفت، سه ماهه است و پس از آن تمدید خواهد شد.

صادارت نفت اقلیم کوردستان، پس از دو سال و نیم وقفه در ساعت ۶:۵۰ بامداد روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شد و به طور روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام از طریق بندر جیحان ترکیه، صادر می‌شود.

ب.ن