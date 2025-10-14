با همکاری اقلیم کوردستان و یونسکو برخی از ساختمانهای قلعه اربیل نوسازی میشوند
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر کمیته احیای قلعه اربیل، میگوید که با سازمان یونسکو توافقی به ارزش ۱۰ میلیون دلار امضا میکنند تا چند ساختمان داخل قلعه را با مقاصد گردشگری نوسازی کنند.
یادگار محمد، مدیر کمیته احیای قلعه اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: با سازمان یونسکو توافقی به ارزش ۱۰ میلیون دلار امضا میشود، تا استعدادهای دانشآموزان در زمینه گردشگری و باستانشناسی رشد کند. همچنین نوسازی چند ساختمان در داخل قلعه اربیل را در بر میگیرد که از آنها برای مقاصد گردشگری استفاده میشود.
وی افزود که این توافق برای چهار سال امضا شده است.
هیئتی به سرپرستی سفین دزهای، رئیس اداره روابط خارجه اقلیم کوردستان، به دفتر مرکزی یونسکو در پاریس دعوت شد. در این سفر، تفاهمنامهای بین دولت اقلیم کوردستان و یونسکو امضا شد.
از سال ۲۰۱۴ شرکت خصوصی (کار) با یونسکو برای احیای قلعه اربیل همکاری میکند.
ب.ن