ایران دو تبعه فرانسوی را به جرم جاسوسی به زندان محکوم کرد

اربیل (کوردستان٢٤) – قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که مقامات ایرانی امروز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر، پس از محکومیت دو تبعه فرانسوی به اتهامات متعدد از جمله جاسوسی برای اسرائیل، احکام حبس طولانی‌مدت برای آنها صادر کردند.

وب‌سایت میزان آنلاین قوه قضائیه، هویت دو تبعه فرانسوی را فاش نکرد، اما دو منبع نزدیک به پرونده به خبرگزاری فرانسه گفتند که سیسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله، شهروندانی بودند که امروز سه‌شنبه محکوم شدند.

تاریخ دستگیری آنها در ماه مه ۲۰۲۲، در آخرین روز تعطیلاتشان، با تاریخ ذکر شده توسط سایت میزان، مارس ۲۰۲۳، مطابقت ندارد.

میزان گفت که یکی از متهمان «به شش سال زندان به جرم جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، پنج سال به جرم ارتباط با ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ۲۰ سال تبعید به جرم همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی» محکوم شده است.

بلافاصله مشخص نشد که «تبعید» به چه معناست، اما در موارد دیگر، مقامات ایرانی محکومان را به شهرهای دورافتاده یا روستاهای دور از شهرهای بزرگ فرستاده‌اند. میزان افزود متهم دیگر «به ۱۰ سال زندان به جرم جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، پنج سال به جرم همکاری در ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ۱۷ سال به جرم کمک به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی محکوم شد.»

طبق قانون ایران، احکام زندان به طور همزمان اجرا می‌شوند.

میزان اعلام کرد که این حکم می‌تواند ظرف ۲۰ روز مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.

این اطلاعیه بیش از یک ماه پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که توافق برای تبادل زندانیان فرانسوی در ایران با یک زن ایرانی که در فرانسه زندانی است، تقریبا کامل شده است.

توافق مبادله؟

هفته گذشته، ایران لنارت مونترلیوس، شهروند ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی را که به اتهام جاسوسی متهم شده بود، آزاد کرد.

مونترلوس، که مادری آلمانی و پدری فرانسوی دارد و در شرق فرانسه بزرگ شده است، در ۱۶ ژوئن در شهر جنوبی بندرعباس، در سومین روز از جنگ کوتاه بین ایران و اسرائیل، دستگیر شد.

او در حالی که ویزای ایرانی‌اش نزدیک به انقضا بود، به سمت مرز افغانستان در حرکت بود.

وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه آیا احکام گزارش شده مربوط به کوهلر و پاریس است یا اینکه شامل دو تبعه فرانسوی دیگر نیز می‌شود، اظهار نظری نکرد.

ایران پیش از این گفته بود که این زوج می‌توانند در چارچوب تبادل با فرانسه آزاد شوند، که در این صورت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی نیز آزاد خواهد شد.

به گفته مقامات فرانسوی، اسفندیاری در ماه فوریه در فرانسه به اتهام تبلیغ تروریسم در رسانه‌های اجتماعی دستگیر شد.

ایران بارها بازداشت او را خودسرانه خوانده و مدعی است که زوج فرانسوی بازداشت شده برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند.

در اوایل سال جاری، فرانسه این پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد و ایران را به نقض تعهدات دسترسی کنسولی طبق کنوانسیون وین متهم کرد.

فرانسه بعدا پس از اظهارات عراقچی در مورد نزدیک بودن به اتمام توافق تبادل، درخواست خود را پس گرفت.

اعتقاد بر این است که ایران حدود 20 اروپایی را در بازداشت دارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن